Jaká máte vytipovaná nejproblematičtější místa ohledně možných plošných záplav v České republice? Lze je vyjmenovat?

Spolupracujeme s Českým hydrometeorologickým ústavem a spolu s povodňovými komisemi tipujeme konkrétní místa. Jsou hlavně na Vysočině a na Moravě, budeme je ale postupně podle vývoje situace zpřesňovat.

Kolik jednotek profesionálních hasičů je k dispozici?

Ve službě a pohotovosti jsou úplně všichni. V celé republice je to deset tisíc chlapů a žen. K tomu máme víc jak 350 000 dobrovolných hasičů organizovaných v 7 635 sborech. Ti všichni budou pomáhat podle potřeby. Mají totiž výbornou místní znalost.

Přesunete na Vysočinu, Jesenicko, Olomoucko a jižní Moravu, které jsou podle predikcí nejvíce ohroženy, některé jednotky z českých krajů?

Co snad mohu říci už teď, tak podle předpovědí by měl být nejméně zasažený Karlovarský kraj. Jsme schopni některé tamní jednotky přesunout na pomoc ostatním. Nemyslím ale, že by jely primárně pomáhat na Jesenicko a Olomoucko, spíš by posílily kolegy v sousedních krajích.

Má hasičský sbor k dispozici speciální jednotky, které řeší primárně živelní pohromy? Kolik jich je a kde sídlí?

Máme speciální záchranné útvary s těžkou technikou a velkoobjemovými čerpadly. Jsou dislokované v Hlučíně, Jihlavě a ve Zbirohu. Navíc máme útvar se speciální technikou, který je umístěný v Moravskoslezském kraji.

Spolupracujete s armádou a policií. Kdo v krizových situacích velí, kdo má poslední slovo?

Rozhodují povodňové komise, ústřední krizový štáb a krizové štáby krajů. Předpokládá se, že vždy velí hasič, ale úzce spolupracuje s hejtmany a krajskými šéfy policie. Přijatá opatření jsou společná.

Máte pro veřejnost zásadní doporučení na víkend? Kde mají lidé sledovat situaci? Doporučíte meteorologickou aplikaci, kterou používají hasiči a záchranné sbory?

Doporučujeme jednoznačně sledovat Český hydrometeorologický ústav, sociální sítě a weby hasičů, policie, profesionální média a weby místních samospráv. Důrazně doporučuji, aby lidé poslechli výzvy k evakuaci a nezůstávali ve svých domech s tím, že situace není nebezpečná a že voda opadne. Situace se může rychle zdramatizovat a před vodou se takřka nedá utíkat. Záchranáři mají navíc nejčerstvější informace, které běžní lidé v reálném čase vesměs nemají.

Co mohou udělat lidé, kteří bydlí v záplavových oblastech ještě předtím, než v jejich okolí vznikne akutní nebezpečí povodně?

Ať jsou připraveni. Předpokládáme, že dotčení lidé mají místní znalost, že se už s povodněmi setkali. Měli by každopádně z nižších míst vynést nábytek do patra, připravit domácnost na to, že budou muset na dva tři dny dům či byt opustit. Připravit si před odchodem mobil, nabíječku, powerbanky, základní oblečení. Jinak všechno dostanou, včetně základních potravin a ubytování.

Potřebujeme jenom, aby skutečně poslouchali naše pokyny, i když se jim bude zdát, že se právě nic neděje.