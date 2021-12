Například ženy v děčínském klubu seniorů hodnotí Václava Havla vesměs kladně. „Pomohl nám prorazit cestu na západ, uměl navázat styky,“ svěřila se Deníku bývalá učitelka Marcela Pátková. Podobně to vidí i její kolegyně.

Ne všechna rozhodnutí tehdejšího prezidenta však seniorky vnímají pozitivně. Vyčítají mu třeba vyhlášení amnestie. „Mělo to platit pouze na lidi odsouzené z politických důvodů. Ne na zloděje nebo násilníky,“ vyjádřila svůj názor paní Jana.

Celý pohled na Václava Havla očima českých seniorů si můžete přečíst zde:

Deset let bez Havla: Nasměroval nás na západ, vzpomínají senioři

Reportér Deníku zamířil pro vzpomínky na významného státníka až za hranice, když navštívil dvě slovenská města: Žilinu a Martin. Co se dozvěděl? Ani Slovákům Havlova amnestie příliš nevoněla.

Zdroj: Deník„Zabíjelo se tu, vraždilo, mafiáni. A ještě jak Havel vyhlásil amnestii, to byla katastrofa. Ti propuštění pak zabíjeli, znásilňovali. Po amnestii spousta lidí zbytečně zahynula,“ rozčílil se jeden z oslovených.

„Jen je škoda, že za něco jiného jsme bojovali a něčeho jiného jsme se za těch třicet let dožili. Teď to nemá s demokracií nic společného, hlavně tady na Slovensku,“ navázala žena ve věku zhruba padesáti let, která přiznala, že dění na politické scéně nikterak výrazněji neprožívá.

Výstup ze Slovenska najdete zde:

Vzpomínky Slováků na Havla? Vraždilo se, vzal nám tanky, zní ze Žiliny a Martina

Deník dal prostor k vyjádření i těm, kteří Václava Havla coby aktivního politika nezažili. Ba co víc, když se narodili, jednomu z tvůrců sametové revoluce zbývaly poslední roky života. Navštívili jsme Základní školu Mikulova v Praze, kde na naše dotazy odpovídali tamní deváťáci.

„Vždy by mělo být jasné, že mluví prezident, ne nějaký návštěvník v hospodě. Václav Havel právě tohle uměl. Říkal pravdu, ale nikoho neurážel. Byl to podle mě poslední slušný prezident,“ zapojil se do diskuze například Vítek.

Přečtěte si celý rozhovor se žáky základní školy v Praze:

Václav Havel očima dnešního dítěte: Říkal pravdu, ale nikoho neurážel