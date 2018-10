Jak správně vybrat starostu? Přinášíme volební manuál v osmi bodech

Komunální politika budí v řadě obcí emoce. Ať už vás lidé na radnici rozčilují, nebo mají vaši podporu, již tento víkend budete mít jedinečnou šanci ovlivnit další směřování své obce. Systém voleb do zastupitelstev je však poměrně složitý. Deník vám proto přináší odpovědi na osm otázek, které vám zápas s hlasovacími lístky usnadní.

1. Kdy se volí?

Základem pro úspěšnou volbu je nezmeškat termín. Volby do obecních zastupitelstev (a v jedné třetině republiky i do Senátu) proběhnou ve dnech 5. a 6. října. V pátek můžete volební místnosti navštívit mezi 14. a 22. hodinou, následující den budou otevřené od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo senátních voleb proběhne ve stejných časech o čtrnáct dní později.



2. Kdo volí?

Voleb do zastupitelstev obcí i do Senátu se můžete zúčastnit, pokud je vám osmnáct a více let, jste občané České republiky a máte v obci trvalé bydliště. V komunálních volbách mohou navíc volit i ostatní, kteří jsou občany členských zemí Evropské unie, mají zde trvalý nebo přechodný pobyt a jsou zapsáni do dodatku stálého seznamu voličů.

3. Kde se volí?

V komunálních volbách můžete volit pouze v okrsku, do kterého jste zapsáni. V senátních volbách si můžete zažádat o voličský průkaz, svůj hlas ale můžete odevzdat pouze v okrscích v rámci stejného volebního obvodu. Seznam a adresy okrsků naleznete na webových stránkách nebo vývěsce svého volebního úřadu, mapu senátních obvodů nabízí například Český statistický úřad (ČSÚ). V případě nemoci k vám volební komise může poslat člověka s přenosnou volební urnou.

Příklad pro zjednodušení: Občan Mladé Boleslavi, která spadá do senátního obvodu číslo 38, může svůj hlas s voličským průkazem odevzdat například v nedalekých Benátkách nad Jizerou. Z volebních místností v západočeských Domažlicích, které patří k obvodu číslo 11, by však odešel s nepořízenou.

4. Kde se seznámím se jmény kandidátů?

Nejpozději tři dny před prvním dnem voleb dostane každý oprávněný volič do schránky hlasovací lístky se seznamem kandidátů. Dejte si dobrý pozor, lístky mohou být natištěny oboustranně, pro jistotu ho tedy otočte. Seznam kandidátů naleznete i na speciálním webu ČSÚ Volby.cz.

5. Co budu k volbám potřebovat?

Před volební komisí se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Občané jiných zemí Evropské unie se prokáží doklady o povolení k pobytu. Použít lze i občanský průkaz s odstřiženým rohem současně s potvrzením o změně některého z údajů. Skončila vám platnost občanského průkazu? Nezoufejte, za poplatek vám nový vystaví do 24 hodin.

K úspěšnému odvolení jsou samozřejmě potřeba i hlasovací lístky. Pokud si je však zapomenete doma, nic se neděje. Volební komise vám po ověření totožnosti vydá náhradní.

6. Jak správně zvolit kandidáta?

U senátních voleb je to jednoduché, do obálky vložíte hlasovací lístek se jménem vybraného kandidáta. U komunálních voleb je to složitější, můžete totiž vybrat celou politickou stranu, nebo si vybrat z kandidátů napříč politickým spektrem.

7. Jak označit volební lístek v komunálních volbách?

Při hlasování v komunálních volbách máte přesně tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. K vyplnění volebního lístku je třeba označit křížkem vyznačená pole u názvů politických subjektů nebo konkrétních kandidátů. Možnosti máte tři:

a) Označit křížkem pouze jednu politickou stranu. V takovém případě připadnou všechny vaše hlasy kandidátům zvolené strany a straně samotné.

b) Označit křížkem pouze vybrané kandidáty. Hlasovat můžete pro tolik lidí, kolik členů má zastupitelstvo vaší obce. Počet vždy najdete uvedený v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud označíte více kandidátů, je lístek NEPLATNÝ!

c) Zvolit kombinovanou variantu. Označit můžete jednu politickou stranu i kandidáty napříč ostatními stranami (nemůžete tedy zaškrnout kandidáty ve straně, kterou jste označili). V takovém případě opět platí pravidlo o maximálním počtu hlasů. Přednost pak mají kandidáti ostatních stran, zbývající hlasy dostanou zástupci označené strany počínaje tím na první příčce kandidátky.

Pozor! Hlasování pro jednotlivé kandidáty, takzvané panašování, může být zrádné. Svůj hlas odevzdáváte primárně straně, za kterou dotyčný kandiduje. Aby mohl vybraný uchazeč poskočit na přední příčku kandidátky, musel by ve volbách získat o 10 procent více preferenčních hlasů, než průměrně získali všichni kandidáti ze stejné strany.

Příklad: Pokud pro politickou stranu Pro město s 11 kandidáty bude hlasovat 7535 obyvatel, každý kandidát průměrně získal 685 hlasů. Aby mohl uchazeč na posledním místě poskočit nahoru, musel by tedy získat podporu 754 (685 + 10 procent) voličů.

8. Jakou zvolit obálku?

Obálky vám vydá volební komise a vždy mají stejnou barvu, jako hlasovací lístky. Do šedé obálky tedy vložíte šedý hlasovací lístek komunálních voleb, do žluté obálky patří hlasovací lístek vybraného kandidáta do senátu. Pokud se spletete, váš hlas bude NEPLATNÝ. Pokud bydlíte ve statutárním městě a volíte tedy i zástupce magistrátu, vložíte hlasovací lístek do šedé obálky společně s lístkem kandidátů vaší městské části.