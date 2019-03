Soustředit se na osobnost učitelů, zvýšit důvěru ve veřejné školství a provzdušnit rámcové vzdělávací programy (RVP), tak by bylo možné shrnout první kontury desetileté vzdělávací strategie, která právě vzniká z popudu ministerstva školství.

„Chceme naslouchat lidem z praxe a pak udat základní směr, který by se měl promítnout do všech škol. Není třeba dělat revoluci, ale stavět na tom, co funguje, a na základě empirických dat a zkušeností to rozvíjet,“ uvedl na konferenci k danému tématu šéf expertní skupiny Strategie vzdělávání 2030 Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd UK. Panelisté se shodli, že k hlavním cílům patří zajistit dětem kvalitní vzdělání bez ohledu na jejich rodinné prostředí a ekonomické podmínky.