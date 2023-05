Jak v dnešní době zabavit děti a ušetřit? Těchto sedm tipů vám uchrání peníze

Vzít děti či vnoučata do velkých zábavních parků nebo akvaparků vyjde na stovky až tisíce korun. Ale je to nutné? Ne vždy. Existuje totiž spousta aktivit, které nestojí žádné peníze, případně je investice do nich minimální. Přinášíme přehled, čím ratolesti zabavit, aniž by to negativně ovlivnilo rodinný rozpočet.