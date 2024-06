„A kolik o politicích? Kolik toho vím o lidech, s nimiž se potkávám v parlamentu, na vládě i v kuloárech přes třicet let a šestnáct v Deníku? Jací jsou to lidé, jaké mají motivace, ale také zlozvyky, nebo v čem tkví kouzlo jejich osobností pro voliče? Tento JINÝ POHLED se vám pokusím nyní nabídnout,“ dodává.

Už popáté budou tento rok Češi volit do Evropského parlamentu. Volby se konají první červnový týden, konkrétně v Česku v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak a kde volit, kompletní kandidátky, ale také co si myslí Češi o Unii a výstupy z debat Deníku s kandidáty do EP. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.