Švýcarský salašnický pes brutálně zaútočil na 59letou ženu, která přišla na návštěvu za jeho majitelem. Pokousal ji v obličeji natolik, že jí ho trvale zdeformoval a žena si ponese doživotní následky. Pejskaře při venčení jeho labradora pokousal cizí pes. Při útoku přišel muž o část prstu. A poslední případ – majitelku napadli psi tak surově, že jí způsobili devastující zranění hlavy a rukou. Aby jí mohli záchranáři vůbec pomoci, museli policisté nejagresivnějšího psa zastřelit.

To je jen několik případů, které se v Česku v poslední době odehrály. K tomu poslednímu útoku došlo v pondělí večer v malé vesničce na Podbořansku, majitelku po útoku psů transportoval vrtulník do pražské nemocnice. Případ vyšetřuje policie. „Obecně se dá říct, že za agresivním chováním psů stojí z velké míry jejich výchova, spíše tedy nevýchova, a přístup ze strany majitele. Roli hraje také plemeno. Někteří psi jsou sami bezproblémoví, smečka jim ale dodává sílu,“ vysvětlil majitel útulku v Jimlíně na Lounsku David Kubalík.

„Psi se sami nevychovají“

S agresivními psy se setkává často. Nyní má v útulku třeba křížence labradora a rotvajlera, který pobíhal po nedalekém Zbrašíně a ohrožoval tamní obyvatele. „Největší problémy vidím v tom, že řada lidí si myslí, že psi se sami vychovají, že je dají k domu a budou jim ho hlídat. To je základní chyba. Se psy se musí pracovat. A občas lidé také podcení sílu smečky. Už dva psi jsou smečka, při útoku se navzájem hecují, jejich agresivita tak roste,“ vysvětlil.

Útoky psů ve smečce jsou ale spíše výjimečné. Zatím poslední tragédie v okrese Louny se stala v roce 2011, když zaútočila smečka rotvajlerů v Radonicích na 60letou ženu. Ta si stačila ještě zavolat telefonem pomoc, ale útok byl tak brutální, že než záchranáři přijeli, žena už byla mrtvá. Psi patřili její dceři, dohromady měla u domu 25 rotvajlerů. Zvířata žila v otřesných podmínkách, jednalo se o takzvanou množírnu, se psy obchodovala. Majitelka dostala za týrání psů podmínečný trest. Psi skončili právě v útulku v Jimlíně. Postupně našli nový domov, někteří zemřeli na stáří nebo nemoci. „Je smutné, že všichni kvůli lidskému pochybení tolik let trpěli. Rotvajlery jsem osobně znala a jednoho mám dokonce doma v adopci,“ napsala do redakce Šárka Ondryášová z obce na Lounsku.

Na nutnost cvičit psy upozorňuje také Renata Tvrdá z Vidhostic na Podbořansku. Psům se věnuje téměř čtyřicet let. Kynologická organizace, kterou spoluzakládala, vybudovala loni poblíž Nepomyšle cvičiště pro psy. „Výcvik pomáhá zvíře socializovat, aby nebylo zlé na ostatní, aby nevznikaly problémy. Dnes to lidé dost podceňují, psy mají zavřené doma a nevycvičené a pak jim musí přizpůsobovat svůj život. To v tom lepším případě,“ zmínila v nedávném rozhovoru. Také podle ní je cestou, jak zabránit agresivitě psů vybíjené nesprávným způsobem, pravidelný výcvik.