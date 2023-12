Generace „sněhových vloček“ je označení pro děti narozené v letech 1995 až 2010. Tyto děti jsou považovány za méně odolné a ve styku s okolním prostředím rychle tají. Trápí je úzkosti a deprese. Jde o děti s velmi křehkou duší. Zažívají pocity ztracenosti, nepatřičnosti a zbytečnosti. O Vánocích se tyto pocity násobí. Sebepoškozují se a ztrácí chuť žít. Co je příčinou jejich křehkosti? Jak dítě prožívá, když rodič jeho starosti bagatelizuje? Kde hledat akutní, ale i dlouhodobou pomoc? Čím a proč děti ovlivňují sociální sítě a jakou stopu zanechala na dětské duši pandemie covidu? Nejen na tyto otázky odpovídal klinický psycholog a psychoterapeut Daniel Krejcar, který je také vedoucím nového dětského psychoterapeutického centra Nákel.

Jaké jsou Vánoce na psychiatrii? | Audio: Deník/Bohumila Čiháková

Většina psychologů nebo psychiatrů se za svůj život potýkala s psychickými problémy na vlastní kůži. To potvrzuje i klinický psycholog Daniel Krejcar.

„Byl jsem neurotické dítě. Koktal jsem a velmi dobře si pamatuji a mám v hlavě ještě dnes, jak se mi děti smály a říkaly: vykoktej se nejdřív do hrníčku a potom mluv. Dětství jako takové jsem měl šťastné, ale pak přišla další etapa vztahů a zase mi chvíli nebylo dobře. Po studiích psychologie jsem byl několik let v psychoanalytické psychoterapii, kde jsem si zažil velké depky právě kvůli zapouzdření věcí, které se mi odehrály v životě. Předpokládám, že po té zkušenosti, kterou za sebou mám, vím, co dnešní děti trápí. Odborníci by si to měli umět představit a myslím, že mnoho z nás právě takovou nebo podobnou zkušenost, o které jsem mluvil, mají. Měli by mít zásadní zkušenost s tím, že se potkali sami se sebou,“ vysvětluje Krejcar.

Dnešní generaci Z, která je často označovaná jako generace sněhových vloček, trápí nejvíce deprese, úzkosti, pocit ztracenosti ve světě, pocity neporozumění okolnímu světu. Tyto děti mají skončit v péči odborníků. Jenže tady mnoho rodičů potažmo dětí narazí. Většina odborníků není dostupná. Čekárny psychologů a psychiatrů jsou plné. Kapacity lékařů jsou na nule. I to byl důvod založit nové psychoterapeutické centrum.

„Už mě nebavilo nadávat u piva na to, jak u nás ta situace vypadá. Vzpomínám si, jak jsem volal pěti kolegům do Olomouce a žádal o termín pro psychicky nemocné dítě a oni mi opakovaně říkali, že mi nedají termín z důvodu přeplněné kapacity. Zavolal jsem do Brna a situace byla stejně zoufalá. Termín jsem nedostal ani pro někoho, kdo je nezachycený. To znamená, že není v žádné léčbě. Ordinace psychiatrů a psychologů jsou opravdu plné a oni nemají kapacitu na přijímání dalších klientů. Tak jsme se u toho piva ještě s dalšími kolegy rozhodli, že založíme vlastní dětské centrum Nákel. Od pojišťovny jsme po předložení všech podkladů a projektu dostali zelenou,“ říká klinický psycholog Daniel Krejcar.

V podcastu ještě uslyšíte, co všechno klinika Nákel nabízí a komu je dostupná, proč se děti sebepoškozují, kdo může za to, jak vypadá dětská psychiatrie v Lounech, proč a jak děti tráví Vánoce na psychiatrii i to, proč si děti na hospitalizacích vytváří návyky.