Poprvé budete koncem srpna vystupovat v Londýně v rámci BBC Proms s Českou filharmonií. Těšíte se?

Jak bych se netěšil. BBC Proms je kultovní festival, kde vystupují nejlepší účinkující na světě. A v poslední době je trochu těžší se tam dostat, kvůli brexitu, vízům i politice BBC, která více upřednostňuje domácí umělce a občas jiné žánry než klasiku. Naposledy jsem tam byl s Bamberskými symfoniky, to jsme mimochodem hráli Mou vlast, předtím s BBC Symphony Orchestra, no a tentokrát s mými národními soukmenovci. V Roce české hudby to tak pro mne bude velký svátek.

Bude to vyvrcholení turné s Českou filharmonií, před Londýnem vás čekají ještě vystoupení v Německu. Když jste to komentoval, uvedl jste, že koncerty v Royal Albert Hall mají jedinečnou atmosféru, kdy při lehkých programech není výjimkou, že publikum skanduje, zpívá a drží transparenty se jmény svých oblíbenců jako při fotbalovém zápase. Avšak věříte, že i „takový Janáček ve své Glagolské halou doslova zatřese a Sukův Asrael ji ze srdce dojme“.

Doufám, že se bude otřásat pozitivními vibracemi a krásou hudby. Proms je hudební festival zajímavý tím, že se na něm děje ledacos. Nabízí všechny druhy žánrů. Poslední koncert, „Last Prom“, to bývají hitparády nejrůznějších sólistů i brilantně hrajícího orchestru. A končí se společnými zpěvy a řečmi. Připomíná to populární koncertní mejdan. V našich programech toto přítomno nebude. Zejména u Asraela se domnívám, že pokud bude vše probíhat tak, jak má, naopak bych si přál docílit co největší soustředěnosti, atmosféry, kdy se dá ticho krájet. V těch nejlepších případech se mi to daří. Nedávno jsem Asraela dělal s Bamberskými symfoniky v Edinburghu a tam bylo ticho dechberoucí. A kritiky psaly, že orchestr hrál tak, jako kdyby na každé notě závisela existence každého hudebníka. Takový přístup je u naléhavých skladeb, jako je Sukův Asrael, Janáčkova Glagolská mše, Othello od Dvořáka, snad nezbytný.

Když jsem si teď znovu poslechla Asraela, intenzivně jsem cítila Sukův smutek a zoufalství nad ztrátou dvou milovaných lidí, manželky Otýlie a jejího otce Antonína Dvořáka. Vy jste si tuto skladbu vybral pro své absolventské vystoupení před dvaceti lety. Jiří Bělohlávek vám tehdy dal důvěru a řekl: Ukaž se.

Máte naprosto přesné informace. Bylo to tak.

| Video: Youtube

Čím vás Asrael tak zásadně oslovuje?

Na té skladbě mě především zajímá, dojímá a uchvacuje její hudební kvalita. Vy asi chcete slovní popis, něco, co by odpovědělo na otázku proč, ale to se nedá nehudebními pojmy hodnověrně zcela popsat. Otřes ze ztráty ženy a tchána byl jistě emočním impulsem k jejímu vzniku, ale to, jak je zkomponovaná, je ryze hudební záležitost. Nepopisuje nic konkrétního, ale nabízí jednu zásadní věc, kvůli níž mi vždycky připadala naprosto vzácná. To je schopnost s upřímností a pravdivostí až závratnou prožít ty nejtragičtější city, a přesto nakonec nabídnout dechberoucí katarzi. Sukův Asrael je jako antické drama, kde se znázorňují naprosto hrůzostrašné věci, emoce, které nejsme schopni normálně v životě zvládat, ale v hudbě je lze zobrazit, aniž by se z toho člověk zbláznil. A hlavně ztvárnit i tu cestu ven, naději, víru v pozitivní výhled a smysluplnost věcí.

A to se Josefu Sukovi podařilo.

On nebyl té nátury jako Antonín Dvořák, jemuž skladbu věnoval. Neměl ten typ opory v duchovnu a ve víře jako Dvořák. Suk se spíš hlásil k obecné spiritualitě, nikoliv ke konkrétní formě křesťanství, natož ke katolictví. Měl v sobě i kus ducha doby, přelomu 19. a 20. století, éry existencialismu, pochybností a světabolu. Velice dobře to vidíme i na Mahlerovi. Suk byl ve svém srdci ryzí a pozitivní. Asraelem si vybojoval výhled do smysluplné budoucnosti. Tím, že je ta skladba neuvěřitelně osobní, je pro mne tolik cenná. Někdy jdu až za hranu a trochu spekulativně si myslím, že Suk by asi nebyl schopen dál žít, kdyby nevytvořil tento opus.

Má opravdu hudba nad lidmi takovou moc, že je dokáže vytáhnout i z nejhlubší tesknoty, protože kdesi v dáli vidí světlo?

To si obecně netroufám tvrdit, ale pro Suka tu hodnotu měla. Ale pozor! On hudbu nekonzumoval jen pasivně, nýbrž ji tvořil. Tvůrčí duch, kreativita a činnost vůbec vytahuje lidi z nejhorších vnitřních zážitků. Když Suk symfonii skládal, asi se neohlížel na vnější publikum, tvořil zevnitř, v intimitě svého uměleckého světa, ale když dílo dokončil, říkal, že skladbu předává posluchačům ve víře, že bude třeba schopna pomoct lidem, kteří zažívají podobné otřesy. Nechci být v našem hezkém rozhovoru záhrobní, ale je to podobné kupříkladu u pohřbu. Když si lidé projdou rituálem smutku a pláče, rána se svým způsobem zacelí a pak na pohřební hostině třeba vidíme, že se dokážou dokonce rozveselit. Po katastrofě, tragédii a temnotě se nabízí očista, katarze. Není to nějaké jásání, to by nebylo hodnověrné, na Asraelovi leží jakási deka smutku až do úplného konce, ale není to smutek zlomený. Suk nerezignoval na pozitivní aspekty života. Od oné chvíle měl sílu pokračovat a složil ještě mnoho dalších věcí.

close info Zdroj: Deník/Martin Divíšek zoom_in Dirigent Jakub Hrůša.

Uvidíte, jak se vám podaří tyto emoce sdílet s náročným londýnským publikem. Zmínil jste, že už není úplně jednoduché se na BBC Proms dostat. To asi neplatí pro vás jako privilegovaného dirigenta, který bude od příštího roku hudebním šéfem Královské opery v Covent Garden. Zkrátka máte v Londýně protekci?

Myslíte na Promsech? To určitě ne. Londýn je veliký a jednotlivé štace tam jsou vůči sobě konkurenční. Docela často to funguje spíš naopak, takže když jste spojen s jedním místem, na jiném vás v té míře už nechtějí. Naše účinkování je velice vzácná situace, neboť mně se tak často nepoštěstí s Českou filharmonií někam cestovat. To je logicky a správně úkol šéfdirigenta (tím je Semjon Byčkov, Jakub Hrůša je hlavní hostující dirigent – pozn. red.). Když ale tato možnost v Roce české hudby vznikla, považuji si to za čest a myslím, že společně budeme na pódiu opravdu šťastně tvořit.