Počítače, vířivka i posilovna. Janktův dům esportového týmu je plný překvapení

Jen decentní nápis Sampi, vyvedený na tmavé fasádě středně velkého domku v srdci obce Tuchoměřice nedaleko Prahy, jej odlišuje od podobných staveb v okolí. A pouze zasvěcení a někteří místní tuší, že se hned za veřejemi dveří ukrývá ráj pro milovníky počítačových her, který zde nechal vybudovat bývalý fotbalový reprezentant a současný křídelník italského týmu Cagliari Calcio Jakub Jankto pro svůj esportový tým. Kdo by však čekal, že zde profesionální pařani hrají fotbalovou hru FIFA, šeredně by se mýlil. Zde se střílí „ostrými“.

Deník navštívil „herní“ doupě profesionálního esportového týmu Sampi Jakuba Jankta | Video: Petr Vaňous