O tom, že sociální demokracie navrhne náměstka ministra vnitra Kulhánka na pozici ministra, rozhodlo v úterý večer grémium strany. Lubomír Zaorálek (ČSSD), který dostal nabídku jako první, zůstane ministrem kultury.

Ministrem zahraničí by podle Mlejnka měl být zkušený politik, nikoli náměstek, o němž "do včerejška vědělo jen pár zasvěcenců." Kulhánek je dlouhodobým Hamáčkovým spolupracovníkem. Zastával také pozici náměstka pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální na ministerstvu zahraničí v době, kdy úřadu šéfoval Zaorálek. Náměstkem byl také na ministerstvu obrany.

To, že Zaorálek do Černínského paláce nechtěl, nepřímo svědčí o tom, že se nehodlal propůjčit k prosazování hradních, to znamená čínských a ruských zájmů, míní Mlejnek.

"Prezident (Miloš) Zeman se na jedné straně snaží maximálně využít čas, který zbývá do voleb, k tomu, aby prosadil co nejvíce ze svých priorit. Na straně druhé se maximálně snaží ovlivnit výsledky voleb, aby po nich neztratil vliv," poznamenal Mrklas.

Třešnička na dortu

Především Hamáček to podle něj Zemanovi velmi usnadňuje, a to na úkor vlastní politické strany. "Jakub Kulhánek je dle slov Jana Hamáčka jeden z jeho nejbližších spolupracovníků. Jeho jmenování jde tedy v logice toho počínání. Že byl konzultantem čínské vlivové společnosti, je už jen taková pověstná rudá třešnička na dortu," dodal.

Po Kulhánkově nástupu na ministerstvo vnitra média upozornila na jeho angažmá v čínské společnosti CEFC Europe, kam nastoupil po odchodu z ministerstva zahraničí. Experti oslovení Hospodářskými novinami to vnímali jako bezpečnostní riziko. "V minulosti jsem působil ve firmě jako externí konzultant a mimo jiné jsem se věnoval analýze investičních projektů a regulačnímu prostředí v EU," řekl k tomu tehdy Kulhánek.

Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně uvedl, že nepovažuje externí spolupráci s nějakou firmou za něco, z čeho by se dalo něco zásadního vyvozovat. "Nestavěl bych proto na tom tezi, že nový ministr automaticky změní linii české zahraniční politiky, jak se ji snažil, ovšem jen zčásti úspěšně, nastavit předchozí ministr (Tomáš) Petříček," poznamenal.

Do voleb navíc zbývá necelý půlrok, což je podle Kopečka málo času na to, aby nový ministr udělal zásadní změny. Zůstane tak zřejmě zachován současný "ne úplně šťastný model fungování." "Máme tu řadu hráčů, kteří se snaží podobu zahraniční politiky ovlivňovat - hlavně prezident, premiér, ministr zahraničí a předseda Senátu. Avšak bez toho, že by fungovala jejich hladká souhra, což je pro malou čitelnost Česka v této politice důležité," dodal Kopeček.

Babiš: S kandidátem na ministra Kulhánkem nemám problém



Premiér Andrej Babiš (ANO) nemá problém s kandidátem ČSSD na ministra zahraničí Jakubem Kulhánkem (ČSSD). Řekl to dnes Rádiu Z. Spolupráce by podle předsedy vlády mohla být ještě lepší než s jeho předchůdcem v čele české diplomacie Tomášem Petříčkem (ČSSD).



"Pana Kulhánka znám, protože často zastupuje pana ministra vnitra (Jana Hamáčka) na vládě. Myslím, že je to slušný kluk. Já s ním problém nemám," řekl Babiš. Předseda ČSSD Hamáček, který je dočasně pověřen řízením resortu zahraničí, mu návrh sdělil v úterý.



Zahraniční politika České republiky je podle premiéra jasná. "Jsme zakotvení v NATO, v Evropské unii, to je hlavně moje agenda, Evropská rada," řekl. "Myslím, že se nic zásadního nezmění. Myslím, že spolupráce bude ještě lepší mezi mnou a panem novým ministrem, než s předcházejícím," dodal.



Hamáček dnes na twitteru uvedl, že Kulhánek bude dobrým ministrem. Zmínil, že je držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu na stupeň přísně tajné. "Na rozdíl od celé řady těch, kteří do něj teď kopou," uvedl.



Kulhánek Deníku N sdělil, že si nominace váží. Víc se však nechtěl vyjadřovat do schůzky s prezidentem Milošem Zemanem. Na dotaz ČTK, zda už má termín setkání, zatím nereagoval.



