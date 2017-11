Jakub Michálek: Lidé nejsou hloupí, hodili přes palubu véčkaře a hodí i Babiše

„To určitě ne, my jsme liberální středová strana s proevropskou orientací,“ říká předseda pirátského klubu Jakub Michálek. Zajímalo mě, co lze od jejich strany čekat, i to, co přivedlo absolventa Matematicko-fyzikální a Právnické fakulty Univerzity Karlovy do politiky, která má v Česku tak hroznou pověst.

Andrej Babiš skládá svoji menšinovou vládu. Jak se díváte na to, že si vědomě jde do sněmovny pro nedůvěru?

Je logické, že pan Babiš byl pověřen jednáním o sestavení vlády, protože vyhrál volby. Mně osobně ale nástup Andreje Babiše v České republice dost děsí, protože vláda bude sestavena jen ze členů a příznivců hnutí ANO, takže bude mít pod palcem jmenování soudců, státních zástupců, vrcholných úředníků.

To snad ne, soudce jmenuje prezident republiky a úředníci jsou pod služebním zákonem, personálně pak pod náměstkem ministra vnitra Josefem Postráneckým.

Ta námitka je validní pouze částečně. Naše ústava předpokládá, že ke jmenování soudců prezidentem je zapotřebí souhlas premiéra nebo jím povřeného člena vlády, čili když se pánové Babiš a Zeman domluví, jmenují soudcem toho, koho uznají za vhodné. Toto je jedno z mnoha úskalí. Další je třeba způsob, jakým se obsazují tzv. mediální rady. Kdo má většinu ve sněmovně, jmenuje generálního ředitele České televize. V případě Andreje Babiše, který má obrovské mediální impérium a teď k tomu získá i rozhodující vliv v ČT, je to obrovské bezpečnostní riziko.

Nepředbíhejte, rady České televize a rozhlasu byly nedávno zkompletovány, takže žádné aktuální odvolávání ředitelů nehrozí. Navíc je tu sněmovní opozice, která může některým postupům, třeba neschválení výroční zprávy o hospodaření ČT a ČRo, zabránit. Nebo ne?

Vzhledem k tomu, že se rady obsazují většinovým systémem, opozice může upozorňovat a křičet, ale nemůže zabránit jejich obsazení. Vypovídá to o tom, že politici – a v tom má Babiš pravdu – nastavili systém tak, aby v něm nebyly pojistky proti zneužití moci. Vůbec nerozumím tomu, proč členy těchto rad volí parlament a nepřejdeme na německý nebo britský model, kde si uvědomili, že mediální moc nelze koncentrovat u vítěze voleb.

Není vámi zmiňované nebezpečí koncentrace moci tak velké, že byste měli přehodnotit svůj postoj a přece jen jít do vlády s hnutím ANO?

Hlasy jsou rozdány tak, že neexistuje přirozená většina. Jsou tam strany, které nemají koaliční potenciál, jako KSČM a částečně SPD. V takovém systému není možné očekávat, že se zformuje alternativa. Ačkoli se tedy na Babiše díváme kriticky, podpořili jsme postup, který by vedl k co nejrychlejšímu ustavení sněmovny. Jsme přesvědčeni, že jedině v případě jejího řádného fungování budeme moci na věci upozorňovat a také hlasovat o policejní žádosti o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. To je způsob, jak si demokracie umí poradit s neduhy, které se v ní čas od času vyskytnou.

Expremiér Mirek Topolánek míní, že jednáte možná trochu naivně, když podporujete zvolení Radka Vondráčka z ANO předsedou sněmovny, neboť právě on by měl případný třetí pokus při jmenování premiéra. Zvážili jste to, když jste odmítli nominaci Petra Fialy?

Petr Fiala nemá reálnou šanci na zvolení, neboť ANO a SPD mají sto hlasů a ke zvolení jich je potřeba 101, takže při jisté náklonnosti komunistů k podpoře nominanta ANO se není moc o čem bavit.

Nevzdali jste to příliš snadno vzhledem k tomu, že tu hrozí existence vlády bez důvěry po celé čtyřleté období?

S tím určitě nepočítáme. Vláda by rozhodně měla mít důvěru parlamentu, a pokud bude prezident republiky udržovat vládu bez důvěry, využijeme veškeré právní prostředky k tomu, abychom ho přinutili dodržovat Ústavu České republiky.

Co máte na mysli?

Třeba ústavní stížnost jako prostředek obrany proti nezákonnému aktu prezidenta republiky. Žijeme v parlamentní demokracii, kde sněmovna zastupuje občany a prezident jako ústavní činitel, který má reprezentační funkci, by si neměl osobovat všechny pravomoce, byť má na své straně vítěze voleb.

Jak se zachovají Piráti v prezidentské volbě?

Dali jsme dohromady desetibodovou představu o tom, co by měl prezident republiky splňovat. Například by neměl být navázaný na zájmy cizích mocností, měl by občany spojovat, diskutovat, nechovat se jako slon v porcelánu. Zatím jsme se nerozhodli, že podpoříme některého ze známých kandidátů. A ani nebudeme stavět vlastního uchazeče o Hrad.

Znamená to, že Miloš Zeman by podle Pirátů podruhé už prezidentem být neměl?

Neměl.