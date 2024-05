Během chvilky jsme schopni zapomenout, kde jsme zaparkovali auto nebo kam jsme položili klíče. Naučit se cizí jazyk je pro někoho absolutně nepředstavitelné. Obličeje, jména či čísla si vybavujeme spíše namátkou. Pin nebo hesla si přepisujeme na papírky, které nakonec stejně někam založíme. Našli jste se v tom? Máte problémy s pamětí? Tak od teď už mít nebudete. Jak paměť trénovat a že si lze zapamatovat úplně cokoliv, nás dnes přesvědčí můj dnešní host, respektovaný odborník v oblasti kognitivního tréninku Jakub Pok, který v roce 2009 založil Školu paměti a je také autor dvou knižních publikací - bestselleru Jak se naučit 100 slovíček za hodinu a nedávno vydané knihy Dokonalá paměť.

Abych si trenéra paměti vyzkoušela, zeptala jsem se hned v úvodu na zdánlivě banální otázku, a to jestli si pamatuje výročí svatby. Pamatoval. „Tyhle data si chci pamatovat. Určitě je dobré si některé věci napsat, ovšem kdy bude nějaký termín školení nebo schůzky si dávám radši do paměti, protože mi to dává větší smysl, když ovládám techniku čísel, říká Jakub Pok.



Mnozí mají pocit, že se do jejich paměti nepropíše nic. Že si jednoduše nic nezapamatují. Je paměť vázaná na naši inteligenci? „Paměť je jako sval, to znamená, že se dá velmi dobře vytrénovat. Znám tisíce lidí, kteří přišli a tvrdili o sobě, že mají tragickou paměť, proto nepůjdou studovat vysokou školu, protože jim vždycky říkali, že jsou blbci a nemají na to. Přitom i na světové soutěže, šampionáty paměťových olympiád jezdí velmi průměrní lidé, kteří jen byli schopni vytrénovat paměť na fenomenální výsledky. Takže je to víc o píli než o inteligenci,“ vysvětluje Jakub Pok.

V podcastu také uslyšíte, co jsou to paměťové cesty a jak je používat, jak z paměti odstranit, co už nepotřebujeme, proč se ještě technika kognitivních cest nepoužívá ve škole, proč by děti neměly používat chytrý telefon a trávit čas na sociálních sítích i to, jak je na tom s pamětí dnešní mladá generace oproti svým rodičům.