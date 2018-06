Miloš Zeman v Ústí: Lidé v ubytovnách by měli zdvihnout zadek a pracovat

/FOTOGALERIE/ Od úterý 19. června do čtvrtka 21. června potrvá návštěva prezidentského páru v Ústeckém kraji.

Ta začala v úterý dopoledne setkáním prezidenta republiky se členy Zastupitelstva Ústeckého kraje za účasti starostů měst a obcí Ústeckého kraje a zástupců Krajského úřadu.

Před krajským úřadem v Ústí se Miloš Zeman pozdravil s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a ochotně zapózoval novinářům. Zemana přivítal poloprázdný jednací sál pro zastupitele. Zúčastnilo se pouze několik zastupitelů z ČSSD, KSČM, SPD+SPO a hnutí ANO.

Během jednání prezident narazil i na otázku sociálně vyloučených lokalit a doplatků na bydlení.

“Plně souhlasím například s rozhodnutím ústeckého magistrátu, aby celé město bylo nedoplatkovou zónou. Na Kladně už to funguje a další města se připravují. Je zkrátka potřeba, aby alespoň část příjmů, které dostávají majitelé ubytoven, byla tímto způsobem snížena,” uvedl Zeman s tím, že nezaměstnanost v kraji je 4,7 %.

“Každý kdo chce, může pracovat. Jinými slovy, lidé v těhto ubytovnách, kteří se někdy povalují celý den a dávají špatný příklad i svým dětem, by měli zdvihnout zadek a jít pracovat,” dodal Miloš Zeman.

Z Ústí nad Labem se prezident odpoledne vydá do Podbořan. Zde se setká s mítními občany.

Ve středu zavítá Miloš Zeman do eletrárny v Ledvicích na Teplicku. Odsud se přemístí do Bečova u Mostu, kde navštíví hospodu U Vaška. V prostoru před ní dojde k dalšímu setkání s obyvateli kraje. Z Bečova odjede prezident do Lišan na Lounsku, kde středeční program zakončí.

Poslední den návštěvy zahájí prezident v Bílině v kulturním domě Fontána. Poslední zastávkou pak bude Státní zámek Jezeří.

Jde o první návštěvu Miloše Zemana v Ústeckém kraji ve druhém funkčním období. V tom prvním navštívil sever Čech celkem pětkrát. Při poslední návštěvě v říjnu loňského roku například nepravdivě obvinil ze lži Žatecký a lounský deník.

V roce 2015 urazil ústecké patrioty výrokem, že některá místa v krjském městě vypadají jako by právě skončila druhá světová válka.

To se snažil při poslední návštěvě zmírnit glosou k hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi: „Ústí nad Labem je nejošklivější krajské město. Pomalu ale, milý Oldřichu, některé jeho části začínají vypadat jako pět let po válce. Tedy jako v době, kdy už se tam začalo něco dít. Jsem tomu rád, i když ve srovnání s jinými regiony je to poměrně pomalý pokrok.“

Můžeme proto jen očekávat, jakými bonmoty se Miloš Zeman blýskne tentokrát.