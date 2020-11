ČSSD doufá, že rozhodnutí ještě není definitivní. "Věc má v rukou Senát, který může toto šílené rozhazování ještě zkorigovat, případně může zrušení superhrubé mzdy vetovat prezident," uvedl Hamáček.

Prezident Miloš Zeman byl podle Hamáčka totiž "oklamán nedodrženým slibem", že opatření by mělo platit jen dva roky. "Snad alespoň některým poslancům časem dojde, jak velké chyby se dopustili," dodal Hamáček.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) ČTK napsal, že Netolický je oprávněně znepokojen tím, jak je ohroženo financování krajů. "Návrh je tak nesystémový a zásadní, že ještě pořad věřím, že může dojít ke změně nebo úpravě. Pokud by prošel ve stávající podobě, máme připravené určité kroky," uvedl Zaorálek.

Zrušení superhrubé mzdy

Pro zrušení superhrubé mzdy a daň z příjmu se sazbami 15 a 23 procent podle návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) hlasovali vedle ANO také poslanci ODS a SPD. ČSSD neuspěla s alternativním návrhem sazby 19 a 23 procent. Hamáček trvá na svých předchozích prohlášeních, že záležitost není důvodem k rozpadu koalice. "V situaci, kdy jsme nuceni každý den řešit koronavirovou krizi, není namístě se zabývat výzvami k odchodu z vlády. To není na pořadu dne," uvedl.

Také někdejší dlouholetý místopředseda ČSSD Zaorálek se nevyslovil pro odchod z vlády. "Nezdá se mi být šťastné, teď možná v nejhlubším bodě krize, prásknout dveřmi, když máme úkol se o něco snažit a něco dělat, abychom ji překonali," napsal.

Babiš: Na sazbách byla v srpnu shoda



Na sazbách daně z příjmu 15 a 23 procent byla v srpnu v koalici shoda, změnu postoje ČSSD ministrům za ANO nevysvětlila. Na dotaz ČTK to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Výzvy k odchodu sociálních demokratů z vlády si podle Babiše musí ČSSD vyřešit v rámci strany. K tomuto kroku kvůli schválení daňových změn vyzval dnes pardubický hejtman Martin Netolický a někteří další straníci. Hamáček ale sdělil, že v době, kdy je nutné denně řešit koronavirovou krizi, to není na pořadu dne.



"Byla jasná dohoda koncem srpna. Potom se to nějak změnilo, nám to nebylo vysvětleno. My máme svědomí čisté," řekl Babiš. "Nevím, proč členové ČSSD vyzývají pana Hamáčka přes média. Ať si to vyřeší někde na předsednictvu nebo nás do toho nezatahují," doplnil. Pokud by sociální demokraté skutečně chtěli koalici opustit, tak s tím podle něj hnutí ANO nic nenadělá.



Premiér uvedl, že naopak ČSSD neprojednala s koaličním partnerem podporu pro návrh pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka na zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Dosud činí 24 840 korun a nově by měla odpovídat průměrné hrubé mzdě za předminulý rok, podle poslance by v roce 2021 sleva činila 34 125 korun. Podle Babiše to bude mít dopad na rozpočet 35 miliard korun. Označil to za podraz od sociálních demokratů.