Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nechtěl na dnešní tiskové konferenci po jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) odhadovat, kdy by mohla platit nová legislativa s alternativou k nouzovému stavu. Zda se ústavní předloha, která by zavedla celostátní stav nebezpečí pro případy epidemie či kyberútoků, využije i při epidemii covidu-19, není podle Hamáčka jisté. Ovlivní to podle něj vývoj epidemie a případně účinná vakcína.

Ministr vnitra Jan Hamáček | Foto: ČTK / ČTK

Hamáček nepovažuje za problém, že všech pět stupňů protiepidemického systému (PES) vyžaduje trvání nouzového stavu. "Klíčová jsou ta opatření, nikoliv právní rámec. Pokud odborníci doporučují nějaká opatření, je třeba na to reagovat z hlediska platných zákonů," uvedl. Poslanci by měli ve čtvrtek projednat návrh kabinetu, aby místo do 20. listopadu nouzový stav trval do 20. prosince.