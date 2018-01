Kandidát na šéfa ČSSD Jan Hamáček: Pokusme se prosazovat náš program ve vládě

/ROZHOVOR/ Sociální demokracie se chystá na mimořádný sjezd v Hradci Králové, který se bude konat 18. února. Po prohraných sněmovních volbách, v nichž získala jen 7,2 procenta a 15 mandátů, hledá cestu ze dna. Tento týden začaly krajské konference, na nichž delegáti nominují kandidáty na předsedu a místopředsedy strany.

Vše odstartovalo ve čtvrtek v Ostravě. Včera se sešla pražská organizace a dnes budou jednat sociální demokraté na Vysočině a ve Středočeském kraji. Právě tady projevili zájem o nejvyšší stranický post hned dva členové ČSSD, bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík a místopředseda sněmovny Jan Hamáček. Do souboje se chce zapojit i poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk.

Jako o největším favoritovi volby šéfa sociální demokracie se ovšem hovoří o místopředsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi, jemuž Deník položil před středočeskou nominační konferencí několik otázek.

Kdo by měl být předsedou ČSSD? Hlasujte v anketě pod článkem

Proč jste se odhodlal usilovat o funkci předsedy ČSSD?

Stojím o to, aby ČSSD vyšla z hradeckého sjezdu silná, sjednocená a sebevědomá. Po prohraných volbách jsem jako člen vedení přijal odpovědnost za nepříznivý výsledek. Čekal jsem na průběh a závěry diskuse o tom, kam a s kým v čele směřovat dále. Když ale měsíc před sjezdem nikdo prapor nezvedl, rozhodl jsem se, že to udělám já a nabídnu sjezdu své zkušenosti i vzhledem k tomu, že jsem v sociální demokracii dvacet let a hodně mi dala. Mám pocit, že jí to teď mohu vrátit, samozřejmě za předpokladu, že o to delegáti budou stát.

O předsednickou funkci sice žádná velká pranice není, zato vznikly dvě ideové, poměrně protichůdné platformy. V té, která se schází dnes v Táboře, dominují bývalí hejtmani Jiří Zimola a Michal Hašek. Jak se na jejich aktivitu díváte?

Zaznamenal jsem z vyjádření organizátorů platformy, že jejím hlavním účelem je diskuse. Té se nikdo nebrání a vede se na okresních i krajských úrovních a vyvrcholí na sjezdu. Politická strana musí formulovat názory a svoji politiku v diskusi, takže vše, co k tomu přispívá, vítám.

Měli by podle vás pánové Hašek a Zimola hrát v ČSSD výraznější roli?

To je na nich. Ze závěrů jejich platformy žádné personální nominace nevzešly, což je asi správné, neboť od toho jsou konference. Uvidíme, jak se k tomu jednotliví aktéři postaví.

Jedním ze základních cílů této formace je podpořit Miloše Zemana v prezidentské volbě a v případě úspěchu se o něj opírat. I vy jste jeho voličem. Naopak velká část významných sociálních demokratů, například tři hejtmani nebo předseda Senátu Milan Štěch, se vyslovili ve prospěch Jiřího Drahoše. Nedělí tohle téma pro vaši stranu trochu zbytečně?

Prezidentská volba dělí celou společnost, každý má právo vyjádřit názor a odevzdat svůj hlas. Pevně doufám a jsem dokonce přesvědčen, že ať dopadne jakkoliv, nebude mít její výsledek vliv na sjezd ČSSD.

Děkuji pražské @CSSD za dnešní nominaci na předsedu sociální demokracie. Moc si toho vážím. — Jan Hamáček (@jhamacek) 19. ledna 2018

To jste asi optimista, neboť osoba Miloše Zemana jako bývalého předsedy ČSSD a pak jejího částečného hrobaře bude dělit stranu dál. Proč si myslíte, že by měl ve funkci prezidenta pokračovat?

Je to volba ze dvou kandidátů, znám Miloše Zemana hodně dlouho, je to člověk, který mi v politice hodně pomohl, takže to je asi ten důvod.

Pokud se stanete předsedou ČSSD, bude to mít rozhodující slovo při jejím postoji k sestavování vlády. Měla by usilovat o vstup do koalice, nebo stát vně?

O tom rozhodne sjezd ČSSD, obě varianty mají svá rizika. Nicméně sociální demokracie by se hlavně neměla při rozhovorech o sestavení vlády izolovat. Stanovili jsme jasné podmínky, za jakých jsme ochotni vyjednávat (např. že členem vlády nesmí být trestně stíhaná osoba – pozn. red.). Uvidíme, co se povede domluvit. Pokud nám nějaká důstojná dohoda umožní prosazovat náš program, asi stojí za to se o to pokusit.

Ve vládě?

Ano.

POVEDE ČSSD? Pražští sociální demokraté včera vybrali svého kandidáta na předsedu celorepublikové ČSSD. Jejich nominaci dostal Jan Hamáček. Novým šéfem ČSSD v metropoli se pak stal bývalý náměstek na ministerstvu školství Petr Pavlík. Ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík na funkci rezignoval.