Své plány měl Hamáček sdělit účastníkům schůzky, kterou svolal na 15. dubna do kanceláří ministerstva vnitra, uvedl server Seznam Zprávy. Její náplní měla údajně být nabídka dohody Rusku, že bude kauza vrbětického výbuchu v Česku odložena, pokud Rusko dodá Česku milion dávek vakcín Sputnik V. Ruský prezident Vladimir Putin se měl také v Praze sejít s šéfem Bílého domu Joe Bidenem, píše server.

"Článek je postaven na spekulacích a lžích, které žádný z účastníků nepotvrdil a nemohl potvrdit, protože se tak nestalo," uvedl Hamáček v dnešní tiskové zprávě. Informace odmítl i nynější ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD), který byl před jmenováním členem vlády Hamáčkovým náměstkem na vnitru. "To, co napsal Janek Kroupa o údajném plánu ministra Hamáčka, je naprostý nesmysl, lež a neprofesionální novinařina," sdělil Kulhánek ČTK.

Podle Seznam Zpráv se schůzky účastnili velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, policejní ředitel Jan Švejdar a později i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Naopak na ní ale nebyl zástupce Bezpečnostní informační služby (BIS).

Hamáček: Článek mě šokoval

Beroun, Švejdar a Šimandl se podle zdrojů Seznam Zpráv snažili Hamáčka přesvědčit o tom, aby připravovanou cestu do Moskvy odvolal. Argumentovali tím, že v takovém případě žádný obchod není možný, natož, aby ho dělal ministr. Všichni tři Seznam Zprávám potvrdili účast na schůzce, ne však konkrétní obsah jednání. "V každém případě všechna jednání byla vedena v zájmu České republiky, a to jak z pohledu zahraniční politiky, tak i bezpečnosti státu," sdělil serveru Šimandl.

Hamáček pouze potvrdil, že 14. dubna se na vnitru uskutečnilo několik schůzek za účasti ředitelů bezpečnostních složek, nejvyššího státního zástupce a velvyslance ČR v Moskvě. Jediným tématem byl ale podle něj dopad kauzy Vrbětice na bezpečnost státu a vztahy mezi ČR a Ruskem. "Mimo jiné z toho důvodu, že média měla prokazatelně část informací o kauze Vrbětice a hrozil jejich únik," poznamenal vicepremiér.

Jednoznačně odmítám spekulace v článku Janka Kroupy „Svědectví: Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit Vrbětice za milion Sputniků“ týkající se mé údajné snahy obchodovat informace z kauzy Vrbětice za dodávku vakcíny Sputnik V. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 4, 2021

"V žádném okamžiku nebyl předmětem jednání jakýkoliv výměnný obchod s Ruskou federací. Tyto ničím nepodložené spekulace poškozují zájmy České republiky a nahrávají zájmům cizí moci," dodal Hamáček.

Ve Sněmovně doplnil, že takový plán by ani nedával smysl. Politici podle něj dostali 7. dubna od Bezpečnostní informační služby (BIS) informaci o ruském podílu na explozi, ale také zprávu, že s informací pracují některá média. "Ve chvíli, kdy od 7. dubna bezpečnostní komunita věděla, že na tom pracují média, nedává konstrukce Seznamu smysl," řekl.

Zpráva Hamáčka šokovala, je podle něj plná lží a spekulací. "Je to asi nejtěžší okamžik mého života, a to mám za sebou relativně dlouhou politickou kariéru," prohlásil. Záležitost je poslancům ochotný vysvětlit. Na uzavřeném jednání pléna zopakuje zákonodárcům to, co v dubnu řekl na výborech zaměřených na bezpečnostní problematiku či v komisích kontrolujících tajné služby.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ČTK sdělil, že při schůzce rozhodně nenabyl dojmu, že by chtěl Hamáček kauzu Vrbětice jakýmkoliv způsobem utlumit nebo ukončit. "K obsahu schůzky mohu říct pouze to, že v době mojí přítomnosti se řešila koordinace dalšího postupu státu v této kauze, ať už z hlediska trestního řízení, bezpečnosti a mezinárodního dopadu," uvedl nejvyšší státní zástupce.



Kritika z řad opozice

Informace k neuskutečněné cestě ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy by měly co nejdřív projednat příslušné sněmovní komise a výbory. Podle předsedy Starostů a nezávislých (STAN) Víta Rakušana o tomto plánu nyní jedná grémium Sněmovny. "Měl by to být návrh grémia. Pokud by to tak nebylo, navrhoval bych přerušení jednání pro schůzku jednotlivých výborů a komisí," řekl Rakušan. S projednáním tématu by se podle něj nemělo čekat.

Zprávy označil Rakušan za nesmírně vážné, takže doufá v to, že nejsou pravdivé. "Pokud se jako pravdivé ukážou, měly by vést k rezignaci ministra vnitra," uvedl.

„Celý vývoj této kauzy pouze potvrzuje, že nyní není vhodná chvíle na posílení moci prezidenta Zemana a jedinou férovou cestou jsou předčasné volby, které by umožnily voličům znovu rozdat politické karty. V tomto týdnu budeme spolu s partnery ze STAN pokračovat v jednání v této věci s předsedy sněmovních stran,“ uvedl pro server iDnes.cz šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Koalice Spolu požádala o uzavřené jednání Sněmovny, na kterém by zpravodajci osvětlili dění kolem kauzy Vrbětice a důvody Hamáčkovy cesty do Moskvy. Vládní ČSSD tento požadavek podpoří.

"Je to nekonečná série přešlapů, selhání, střetů zájmů a teď navíc i podezření z ohrožení suverenity a bezpečnosti naší země. Vážně si někdo myslí, že Babišova vláda má škodit naší zemi další měsíce? Je potřeba to skončit co nejdříve," napsal na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Je to nekonečná série přešlapů, selhání, střetů zájmů a teď navíc i podezření z ohrožení suverenity a bezpečnosti naší země. Vážně si někdo myslí, že Babišova vláda má škodit naší zemi další měsíce? Je potřeba to skončit co nejdříve. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 4, 2021

„Teroristický čin na území a jeho řešení formou handlu? To snad příčetný politik nemůže myslet vážně, tedy pokud není na odchodu z politiky. Tato vláda od počátku v otázce Vrbětic opakovaně selhává, nehájí naše zájmy,“ reagoval i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Pozadu v kritice nezůstal ani senátor Václav Láska. "Já se vás v Senátu ptal, co jste chtěl dělat v Moskvě. Odmítl jste to vysvětlit. Tak to prostě jiní dohledali za Vás. Už chápu proč jste byl po mé otázce tak neskutečně nervózní a z jednání jste utekl," tweetoval.

Zastírací manévr?

Hamáček ve středu 14. dubna oznámil, že odletí v pondělí 19. dubna do Moskvy jednat o dodávkách vakcíny Sputnik V. Cestu, kterou kritizovali premiér Andrej Babiš (ANO) i opozice, pak zrušil. Později ji označil za zastírací manévr kvůli postupu ČR po zveřejnění informací o kauze Vrbětice. Podle šéfa lidovců Jurečky má co vysvětlovat i premiér, například proč svolil k použití vládního letounu při plánované cestě.