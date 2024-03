Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček, který je ekonomickým expertem ODS, je přesvědčen, že „vysoká míra inflace byla důsledkem špatné hospodářské politiky v minulosti“.

Ekonom Jan Skopeček | Foto: Deník/Martin Divíšek

V rozhovoru pro Deník upřesnil, že nemá na mysli jen kroky Babišovy vlády, ale i „velmi uvolněnou měnovou politiku v České republice a ve světě“.

A dodává: „Ve chvíli, kdy na jedné straně uzavíráte ekonomiku a na druhé straně do ní pumpujete peníze, to nemohlo dopadnout jinak než obří inflací.“

Zároveň připouští, že přes současný pozitivní vývoj, kdy se inflace vrací k dvouprocentnímu cíli, se nedá očekávat rychlý návrat k robustnímu ekonomickému růstu. Ten totiž nebrzdila jenom inflace, ale také řada strukturálních problémů.

Green Deal je pro naši konkurenceschopnost nebezpečný

Na dotaz, co říká opoziční kritice, že vláda měla zastropovat ceny u výrobců, odpověděl: „Experti, kteří se tomuto tématu věnují, tvrdí, že nešlo zastropovat ceny u výrobců, protože v tomto segmentu jsou dlouhodobé kontrakty, takže elektřina se prodává na několik let dopředu. Pozitivní dopad na spotřebitele by byl tedy s několikaletým zpožděním. Proto se šlo cestou úsporného tarifu a takzvané windfall tax, která měla odčerpat nadměrné zisky od výrobců.“

Daleko víc Skopečka trápí to, jak se energetika nejenom v Česku, ale i v Evropě vyvíjí a jak ji uměle zdražujeme. Co tím míní? „Válka na Ukrajině byla samozřejmě vnějším šokem, který krátkodobě vystřelil ceny energií, a museli jsme reagovat. Avšak Green Deal bude mít v energetickém slova smyslu na život obyvatel Evropské unie větší vliv než válka.“

K tomuto tématu ještě řekl: „Chci žít v kvalitním životním prostředí a předat planetu dalším generacím v pořádku, ale to, co se v posledních letech valí z Evropské unie v podobě energetických a klimatických politik, je něco děsivého. Green Deal považuji za nebezpečný pro naši konkurenceschopnost. Pokud se Evropa nechytne za nos a nepřistoupí k jeho racionalizaci, obávám se, že to bude mít silný negativní dopad na ekonomickou výkonnost a životní úroveň běžných Čechů.“

Zvítězila jiná představa, ale ke kroužkování vyzývat nebudu

Jak si má volič vysvětlit, že na jedné kandidátce do Evropského parlamentu je Alexandr Vondra z ODS, který mluví podobně jako Skopeček, ale na třetím místě je Luděk Niedermayer z TOP 09, jenž vystupuje skoro opačně a vnímá Green Deal coby nutnost a velkou příležitost?

„Na Výkonné radě ODS jsem doporučoval, abychom šli do evropských voleb samostatně. Měl jsem pro to řadu důvodů, mimo jiné ten, abychom nemátli voliče. Třeba tím, že na jedné kandidátce budou lidé, kteří jsou pro hlubší a rychlejší integraci Evropské než členové ODS,“ podotýká Skopeček.

Výsledek jednání ale přijal. „Nebyl jsem vyslyšen, zvítězila jiná představa. To respektuji, jdeme v rámci Spolu, a nebudu ten, kdo bude podkopávat spolupráci vyzýváním voličů, aby kroužkovali kandidáty ODS. To si musí rozhodnout každý volič sám,“ zdůrazňuje Skopeček.

