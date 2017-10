Jan Švejnar po schůzce s Babišem: ANO by mělo přehodnotit postoj k euru

Hnutí ANO by mělo zvážit svůj zamítavý postoj k přijetí eura a začít se postupně připravovat na vstup do eurozóny. V dnešním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce České televize to řekl ekonom a bývalý prezidentský kandidát Jan Švejnar.

Dopoledne se sešel v Průhonicích s předsedou vítězního ANO Andrejem Babišem. Podle Švejnara to byla dlouhodobě domluvená schůzka, na které probírali hospodářskou politiku a nutné ekonomické reformy v ČR. Podle Švejnara má nová česká vláda velkou šanci zrychlit tempo hospodářského růstu, velkou roli v tom ale bude hrát nutnost většího důrazu na podporu vzdělávání. Optimální je i kondice světové ekonomiky, může se tak stát, že nová vláda během svého období nezažije žádný ekonomický šok, jakým byla například předchozí hospodářská krize po roce 2008. ČTĚTE TAKÉ: Zeman potvrdil, že Babiše jmenuje premiérem. Šéf hnutí ANO jedná s ostatními Dalším doporučením pro vítězné hnutí, které bude zřejmě sestavovat další vládu, bylo snižovat daňové zatížení práce, které je v Česku ve srovnání s okolními zeměmi zpravidla vyšší. Na tom se shodli spolu s druhým hostem otázek, ekonomem Tomášem Sedláčkem. Výpadek peněz směřujících do státního rozpočtu by se měl kompenzovat převedením daňového zatížení směrem k nepřímým daním. To je podle Švejnara navíc spravedlivější, protože zdaňováním přidané hodnoty se nezdaňuje pouze práce, ale i kapitál. Vláda by se rovněž neměla obávat přehřívání ekonomiky, na které může poukazovat nízká míra nezaměstnanosti. Podle Švejnara ji lze řešit otevřením pracovního trhu zahraničním zájemcům. Takovýto krok by nutně nemusel vést k tlaku na snižování mezd. Naopak by mohl přispět k ještě vyššímu hospodářskému růstu, ze kterého budou mít prospěch všichni. ČTĚTE TAKÉ: Babiš: ANO chce šéfa Sněmovny, zjišťuje představy ostatních stran

Autor: ČTK