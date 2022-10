Změna předpisů. Černochová chce kvůli ruské agresi posílit možnosti ochrany ČR

ČTK

Ministerstvo obrany podle jeho šéfky Jany Černochové (ODS) chystá změnu předpisů, která by umožnila účinnější ochranu kritické infrastruktury v ČR kvůli ruské agresi na Ukrajinu a snaze oslabovat zbrojní průmysl v zemích, které pomáhají Ukrajině. Ministryně to uvedla v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce. Chtěla by například posílit pravomoce vojenské policie a zpravodajské služby.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ministryně obrany Jana Černochová | Foto: ČTK