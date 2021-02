Ani druhá světová válka nezpůsobila ve vzdělávání tolik škod, co covid, prohlásila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News. Výrok vyvolal velké pobouření i veřejnou kritiku, po níž rychle následovaly sarkastické vtipy.

Vtipy na Janu Maláčovou připomněly i některé další zábavné momenty spojené s vládou Andreje Babiše | Foto: Repro Twitter @TMBKOFFICIAL

"Celá země stojí. Ani druhá světová válka nezpůsobila to, co covid. Žádná jiná situace nám nezastavila fakt, že děti chodily do škol," pronesla v pořadu ministryně. Proti jejímu výroku se přímo ve studiu ohradil poslanec Jan Skopeček, který ji vyzval k omluvě.