Bývalá ministryně práce a sociálních věcí a kandidátka na předsedkyni sociální demokracie Jana Maláčová seděla čtyři roky ve vládě Andreje Babiše. Co říká současnému dění kolem Pirátů? Byla důvodem k telefonickému vyhazovu Ivana Baroše jen zpackaná digitalizace stavebního řízení? I to bylo jedno z témat dnešních 15 minut Kateřiny Perknerové.

„Nechápu hlavně, proč premiér Fiala pana Bartoše nevyhodil už v červenci. Pokud si nějaká strana založí politickou existenci na digitalizaci a pak nezvládne zásadní úkol, o němž se vědělo několik let dopředu, je to na vyhazov. Druhá věc je, že Petr Fiala nedokázal říct Ivanu Bartošovi do očí, že končí, a musel mu to zavolat. Pak z toho vznikla až fraška, kdy Piráti dopoledne básnili, jak jejich vláda skvěle pracuje, a když byli vyhozeni, najednou začali mluvit o kmotrech a že se to tam nedalo vydržet,“ uvedla Maláčová.

Zůstane ve Fialově kabinetu Jan Lipavský a měl by pokračovat jako nestraník ve funkci ministra zahraničí? „To je další epizoda celé vládní veselohry. Pan ministr v momentě, kdy by měl podpořit svoji stranu, najednou ukazuje, že až tak Pirátem není. Uvidíme, jak se zachová. Charaktery se často projevují v těžkých chvílích,“ míní.

Jana Maláčová o problémech s digitalizací stavebního řízení. | Video: Deník/Kateřina Perknerová

Vládní neschopnost a lži

Zdecimovaní Piráti odcházejí do opozice. Je to pro sociální demokracii šance oslovit i jejich voliče? „My budeme oslovovat všechny voliče, kteří nejsou spokojeni s touto vládou. Aktuální krize je jen poslední z mnoha jiných průšvihů. Vláda všechno, co slíbila, porušila. Slíbila, že bude investovat do školství. Nedělá to. Že nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu. Dělá to. Že nebude sahat na výchovné, které jsem prosadila. Taky to dělá. Zvyšují daně, i když slíbili pravý opak. Mně vadí, že lžou. Vadí mi, že jsme za této vlády zchudli nejvíc ze všech vyspělých zemí. Nelíbí se mi, že vlastní navržené zákony třikrát předělávají. To je vrchol nekompetence. Především se hádají o funkce a pozice, ale několik měsíců nedokážou vyřešit digitalizaci stavebního řízení, což je podle mě prkotina,“ konstatovala.

Moderátorka namítla, že úplná prkotina to asi nebude, protože než se podaří systém opravit nebo nastartovat nový, podle čerstvého digitálního koordinátora, ministra dopravy Martina Kupky z ODS, se úřady vrátí k původnímu znění zákona, tedy před 1. červenec 2024. Na spuštění digitálního stavebního řízení bude potřeba až 18 měsíců.

Kritika současné vlády je pro Janu Maláčovou hlavní motivací pro kandidaturu na předsedkyni SOCDEM? „Ano, to je hlavní důvod. Stejně jako to, že chci, aby se SOCDEM opět dostala na politickou mapu. A ještě k té digitalizaci. Fialova vláda slíbila, že bude tuto zemi modernizovat a teď se vrací k tužce a papíru. Jako ministryně jsem digitalizovala, spustila jsem elektronickou neschopenku. Měla jsem na to pět měsíců, když předtím se o tom patnáct let mluvilo. My jsme to zvládli bez zdržení a jediného problému. Mohla bych pokračovat, třeba o Antiviru a řadě věcí, jež se digitálně povedly, byť to nebyla moje priorita. Tato vláda je neschopná. Už jsem se nevydržela na to dívat a chci, aby se sociální demokracie proti ní jasně vymezila,“ odpověděla.

Co podle Jany Maláčové dělá Fialova vláda špatně a co by místo toho dělala SOCDEM? | Video: Deník/Kateřina Perknerová

ANO není soupeř, ale spojenec

V té kritice se Jana Maláčová skoro neliší od šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Je pro ni ANO soupeř, nebo eventuální budoucí partner? „Každý, kdo vidí, jak tato vláda naší zemi škodí, dělá z nás východoevropský skanzen, kdy máme reálné mzdy na úrovni roku 2018, je pro mě partner pro budoucí komunikaci. Tedy i hnutí ANO. Každý zdravý člověk musí chtít, aby tato vláda skončila. Ukázala nám, kdo je skutečným protivníkem pracujících lidí. ODS, STAN, lidovci, topka a Piráti musejí skončit a my bychom je měli z jejich nešťastného působení osvobodit, protože oni evidentně vůbec nevědí, co dělají,“ přitvrdila exministryně za ČSSD.

Je například „fascinována“ důchodovou reformou, kterou bude sněmovna projednávat příští týden. „Před prezidentskými volbami nám tvrdili, že věk pro odchod do důchodu zvedat nebudou. Pak změnili názor a řekli, že jiná alternativa není, jinak tato země zkrachuje. Teď to celé předělávají a návrh zmírňují. Co tedy platí? Proč tak strašně zpackali úpravu dohod na provedení práce a činnosti nebo přesčasových hodin lékařů? Pamatuji si, jak v roce 2021 hřímali, kolik mají v záloze odborníků a jakými skvělými expertními týmy disponují. Ukazuje se, že je to jedna velká lež,“ uvedla Maláčová.

Vládní důchodovou reformu zrušíme

Andrej Babiš v 15 minutách několikrát potvrdil, že pokud ANO příští rok vyhraje sněmovní volby, většinu opatření pětikoaliční vlády zruší, ať už to je snížení penzí nebo zvýšení daní. Je to reálný slib? „Souhlasím, že takzvanou penzijní vládní reformu jako celek zrušíme. Důchody nejsou žádná sociální dávka nebo milodar. Lidé, kteří vybudovali tuto zemi, celý život pracovali a odváděli každý měsíc sociální pojištění, mají dostávat spravedlivý důchod. Na to peníze musejí být. Jako sociální demokraté také chceme snižovat zdanění práce. Je strašně nespravedlivé, aby státní rozpočet táhli právě zaměstnanci. Musíme konečně pomáhat rodinám s dětmi. Jak to, že stále máme nedostatek školek a jeslí? Konečně musíme něco udělat se mzdami. Jsme třicet procent pod úrovní výkonu ekonomiky, i Polsko nás ve všech kategoriích předhání. Skutečně potřebujeme, aby se v republice začalo pracovat ve prospěch lidí i hospodářského růstu,“ soudí Maláčová, která v současnosti pracuje v odborové centrále.

Na dotaz, zda při revizi zdanění práce bude SOCDEM chtít, aby do sociálního systému odváděli větší částky živnostníci, které kdysi ministr Jan Mládek nazval příživníky či parazity právě proto, že si na důchod spoří řádově méně než zaměstnanci a zaměstnavatelé, odpověděla: „Tato vláda zvýšila odvody všem živnostníkům stejně, aniž by rozlišila mezi drobnými řemeslníky, kadeřnicemi, kosmetičkami a advokáty s mnohamilionovými příjmy. To je přece hrozně nespravedlivé, likvidovat ty malé a velké téměř od odvodů do společné kasy osvobodit. Je to další důkaz, jak vláda ždímá pracující a likviduje hospodářský růst přes utlumení spotřeby.“

Jana Maláčová o plánované důchodové reformě. | Video: Deník/Kateřina Perknerová

V čem se liší od šéfky KSČM Konečné

Je v tom případě zarážející, že lidé, jejichž zájmy podle Maláčové SOCDEM hájí, ji nevolí. Třeba nevěří, že překročí pětiprocentní hranici. Proto se v posledních týdnech hovoří o spojování různých levicových proudů včetně možné předvolební koalice Stačilo! a SOCDEM. Mnohé výroky šéfky KSČM Kateřiny Konečné a Jany Maláčové se překrývají. Ať už jde o ochranu zájmů pracujících, vyšší mzdy, podporu rodin s dětmi, snížení cen energií, ale také rychlé ukončení války na Ukrajině a zahájení mírových jednání. Našlo by se deset rozdílů?

„Kandiduji na předsedkyni proto, aby sociální demokracie byla vidět a slyšet a voliči nám zase věřili. Aby věděli, že se k této vládě nelísáme, ale jsme proti ní. Aby věděli, že uděláme všechno pro to, aby skončila. Chceme, aby se lidé v této zemi poctivou prací uživili a za své daně dostávali kvalitní veřejné služby, zdravotnictví, školství. Já mám devítiletého syna a vím, že to, s jakou náladou děti chodí do školy a ze školy, extrémně ovlivňuje každodenní život rodin. A se vzděláváním to v Česku není žádná sláva. Chtěla bych, abychom neměli strach z budoucnosti a naše ekonomika byla připravena na to, co se bude v 21. století dít,“ pravila Maláčová.

A v čem se to liší od toho, co chce Kateřina Konečná? „Dlouhodobě říkám, že způsob, jakým postupovala francouzská levice, která se spojila a upustila od jednotlivých eg a našla společnou řeč, je příklad hodný následování. Kandiduji na předsedkyni sociální demokracie, aby levice zase měla své místo ve sněmovně a mohla bránit pracující lidi, zejména ty nízkopříjmové. Budu hledat způsob, jak to zařídit, nikoliv důvody, proč to nejde. Mám dojem, že teď se spíš politici hádají a hledají zástupné záležitosti, než aby našli funkční řešení. Lidé přitom od nich čekají, že se domluví a budou se prezentovat činy místo prázdnými slovy,“ konstatovala Maláčová.

Chci vyjednat levicovou předvolební koalici

Moderátorka podotkla, že spojení francouzské levice sice bylo grandiózní a volby díky němu vyhrála, ale výsledkem je, že Francie má čistě pravicovou vládu pod vedením republikána Michela Barniera. Řekne Jana Maláčová na sjezdu 5. října delegátům, že nevylučuje předvolební koalici se Stačilo! nebo osobnostmi nominovanými KSČM? „Ustavení pravicové vlády ve Francii je dáno tamním politickým systémem se silnými prezidentskými pravomocemi. Na sjezdu skutečně budu delegáty žádat, abych dostala ve spolupráci s grémiem mandát na vyjednání takové levicové koalice, která bude hájit zájmy pracujících a zároveň nebude zpochybňovat členství České republiky v EU,“ sdělila.

Tedy i se členy KSČM? „Zkusila bych vyjednat koalici, která se příští rok dostane do sněmovny a bude hájit zájmy pracujících,“ zdůraznila.

Spojila by se Jana Maláčová s komunisty? I na to odpovídala v debatě Deníku. | Video: Deník/Kateřina Perknerová

Bude-li tedy příští sobotu zvolena, domluví si schůzku s Kateřinou Konečnou a nezruší ji na poslední chvíli, jak to udělal Michal Šmarda? „Akci Michala Šmardy jsem nepochopila, jeho kroky jsou často zmatečné. Ucházím se o nejvyšší pozici v SOCDEM. Příští sobotu rozhodne sjezd a já se dopředu snažím vždycky říkat, co budu dělat, s lidmi mluvím na rovinu. Pokud budu zvolena, okamžitě začnu jednat tak, abych dostala sociální demokracii zpátky na nohy, obnovila důvěru našich voličů. Konkrétní plán představím příští týden straníkům a v sobotu delegátům sjezdu,“ uzavřela 15 minut Kateřiny Perknerové Jana Maláčová.