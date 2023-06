Útok na soudní síň, k němuž došlo v úterý 30. května v budově Městského soudu v Praze v souvislosti s projednáváním kauzy Jany Peterkové, nasvědčuje tomu, že dezinformační kampaně začínají přerůstat v útoky proti státu.

Jana Peterková u soudu, 21. března 2023 | Foto: Profimedia/Petr Topič/Mafra

V úterý došlo na soudu v Praze v souvislosti s projednáváním kauzy dezinformátorky Jany Peterkové, obviněné ze šíření poplašné zprávy, k otevřenému útoku na soudní síň. Skupina několika desítek přívrženců obžalované, v níž aktivně vystupoval například další dezinformátor Pavel Zítko, vyvrátila dveře do soudní síně a pokusila se násilím vtrhnout dovnitř. Odvolací senát proto musel přerušit jednání a soudkyně byla odvedena do bezpečí.

„My jsme Československo“

Zítko během této násilné akce vedl uprostřed davu improvizovaný rozhovor s Peterkovou, která se prohlásila za občanku České a Slovenské federativní republiky, oznámila, že „ukončuje soud“, a uvedla, že „nemá žádnou smlouvu s touto firmou, s tímto korporátem“.

„Jsem hrdý Čechoslovák, Československo stále existuje. Prosím vás, šiřte deklaraci Československa do všech koutů této země. Jsme Čechoslováci, jsme Československo, nejsme v EU a nejsme v NATO,“ oznámila Peterková, načež byla odměněna jásotem a potleskem svých přívrženců.

„Uzavřela jsi nějakou smlouvu s touto firmou, která má ve znaku padělaný státní znak s pozměněnými symboly? Máš nějaký právní vztah se soudkyní, která se odmítla ztotožnit a nevíme, ve jméně koho jedná, koho zastupuje a občanem jakého státu je? Máš s nimi uzavřenou nějakou smlouvu?“ ptal se pak Peterkové dezinformátor Zítko.

„Nemám s nimi žádnou smlouvu, nemají právo vést se mnou soudní řízení, ať se mi prokážou Českou a Slovenskou federativní republikou! Řádně předstoupím před soud České a Slovenské federativní republiky,“ křičela Peterková.

Jakkoli zní toto tvrzení absurdně, útok na soudní síň naznačuje, že část dezinformační scény je připravena a ochotna se pod vlivem dezinformací radikalizovat a sáhnout k násilí.

Násilné antisystémové hnutí

Dezinformační pohled, že Česká republika neexistuje, a tudíž neexistují ani její zákony nebo státní instituce, není nový.

Centrum proti hybridním hrozbám Ministerstva vnitra České republiky upozornilo ve své analýze aktivit amerického hnutí Suverénních občanů z října 2022, že už první polovině roku 2022 se v Česku stále častěji objevovaly případy, kdy lidé na úřady zasílali formuláře s názvem Čestné prohlášení o životě, v nichž „rozvazovali smlouvu mezi fyzickou osobou a korporací Česká republika“.

„Jde o projev antisystémových konspiračních teorií analogických hnutí takzvaných Suverénních občanů známých z USA. Jakkoliv mohou některé z příslušných konspirací vzbuzovat dojem neškodných nesmyslů, ideologie zahraničních Suverénních občanů pramení z antisemitských, rasistických a radikálně protistátních konspiračních teorií a hrála roli v řadě závažných zločinů,“ upozornili ve zmíněné analýze pracovníci Centra proti hybridním hrozbám. Jako příklady konkrétních zločinů zmínili bezpečnostní incidenty, finanční podvody, padělání dokumentů, ale i vraždy, konkrétně přepadení a zastřelení dvou policistů ze Západního Memphisu.

V Česku se ideologie Suverénních občanů projevovala donedávna jen vzácně, ale v loňském roce se situace změnila. „Postoje spojované s tímto hnutím mají nyní značný dosah, zejména v důsledku kombinovaného šíření prostřednictvím kvazi-médií, sociálních sítí a takzvaných antisystémových influencerů,“ uvádí centrum.

Eskalace v poslední době

Podle vyjádření analytika dezinformací Romana Mácy pro Deník se dezinformace o údajně nezákonném rozdělení Československa objevuje dlouhodobě. Ale zatímco původně představovala spíše nostalgii po životě v reálném socialismu, před pár lety se jí chopila v podstatě sekta v podobě samozvaného Společenství legitimních věřitelů ČR (SLVČR), založeného Janem Macháčkem. Tento muž představuje podle Centra proti hybridním hrozbám někoho na způsob náboženského guru, na jehož údajné činy a výroky se jeho vyznavači odvolávají. Od roku 2019 je po Macháčkovi vyhlášené pátrání a je označen za nebezpečného.

Legitimní věřitelé se podobají Suverénním občanům například právě tím, že obesílají úřady žádostmi „o rozvázání smlouvy“ mezi nimi a „korporací Česká republika“.

„Příznivci SLVČR jsou přesvědčeni, že stát (soukromá firma Česká republika) dluží Macháčkovi peníze. Macháček měl, dle Českého národního vysílače Domovina, i z ostatních obyvatel České republiky učinit své společníky, takže republika touto logikou dluží peníze všem. Za věřitele se může člověk považovat pravděpodobně díky takzvanému ztotožnění. Jde o pseudoprávní akt, na základě kterého požadují, aby jim bylo přiznáno občanství České a Slovenské federativní republiky, a prohlašují, že jsou skuteční věřitelé České republiky a stát jim dluží peníze. Považují ji za nelegitimní, a proto i nositeli občanství České republiky nenáleží (dle jejich učení) žádná práva, ale ani povinnosti vůči státu,“ uvedlo Centrum proti hybridním hrozbám.

Tématu Macháčkovy sekty se nyní podle Mácy chopili i dezinformátoři jako již zmínění Zítko a Peterková. Umožňuje jim to jednak zpochybňovat zákroky státních orgánů, jednak rozšířit své působení i mezi příznivce společenství.

Stát není připraven na dezinformační válku

Podle bývalého vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací Michala Klímy svědčí incident u Městského soudu v Praze o tom, že je potřeba, aby se vláda vrátila k akčnímu plánu, jak čelit dezinformační válce. „Ivan Mikloš na konferenci Globsec v Bratislavě řekl, že slovenská vláda, byť je velmi proukrajinská, téměř neřeší ruské dezinformace. A výsledky vidíme,“ uvedl pro Deník Klíma. (Každoroční bratislavské Globsec Global Security Forum představuje jednu z předních mezinárodních konferencí o bezpečnostních hrozbách, pozn. red.)

„Evropa se aktivně věnuje ekonomickým sankcím vůči Rusku, ale jen velmi málo řeší obranu proti ruským dezinformacím. Pokud náš stát není připraven na dezinformační válku z Ruska a nepřijme žádné závěry, jak jí čelit, je to závažný problém. Nejde přitom o restrikce, jak to vulgárně zjednodušují různí rádoby obhájci svobody slova. Jde o posílení nezávislých médií, o mediální vzdělávání a o aktivní komunikaci. Restrikce by měly přejít jen při opravdu závažných excesech,“ uvedl Klíma.

Tvrzení o neexistenci České republiky se podle něj sice jeví rozumným lidem jednoznačně jako hloupost nebo nesmyl, nicméně může poskytnout důvod k útoku na demokracii. „Dohromady to vytváří vlnu, která škodí demokratickému státu a cokoli poškozuje nebo znejisťuje demokracii, je v ruském zájmu," řekl Klíma.

Podivný advokát

Násilí v budově soudu má další rovinu i v tom, že v davu skandujícím na chodbě před soudní síní „gestapo, gestapo“ identifikovali někteří uživatelé Twitteru také advokáta Peterkové Norberta Naxeru.

Česká advokátní komora vydala ve středu 31. května 2023 prohlášení, v němž uvedla, že předložila podnět své kontrolní radě k prověření advokátova jednání a že ocení jakékoli bližší informace a svědectví o incidentu.