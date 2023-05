Po deseti letech Vratislava Mynáře se funkce hradní kancléřky ujala Jana Vohralíková. Po necelých třech měsících si už vybrala všechny klíčové spolupracovníky. Neznamená to ovšem, že by šmahem vyhodila veškeré původní osazenstvo Kanceláře prezidenta republiky.

Hradní kancléřka Jana Vohralíková | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

„Já jsem se setkala s lidmi, kteří byli pod úrovní nejviditelnějších tváří kolem prezidenta Zemana. A u nich jsem měla od prvního okamžiku dojem, že se jim strašně ulevilo. Připadalo mi to, jako bych zvedla poklop a oni najednou začali dýchat. Běžně se mi stávalo, že za mnou do výtahu někdo doběhl a ptal se, jestli se se mnou může svézt. ‚Jsme rádi, že vás vidíme, paní kancléřko,‘ říkali. Nemohli vědět, kdo jsem a jak se budu chovat, ale stačilo jim, že vidí normálního člověka, který pozdraví, směje se, je pozitivně naladěn a neřve,“ řekla Vohralíková Deníku.

Podle svých slov se nechce příliš zatěžovat děním na Pražském hradě v minulých letech. „Pan prezident Zeman se i v souvislosti se svou nemocí jako by stáhl, a tím se otevřel prostor těm ostatním, aby fungovali, jak fungovat chtěli. Od začátku jsem ale říkala, že nebudu vydávat nějaké hodnotící soudy. Mám tendenci udělat tlustou čáru za minulostí, protože bychom se v ní jinak mohli hrabat celých pět let, a to nedává smysl. Samozřejmě jsou věci, které se musejí došetřit a uzavřít, ale není to tak, že se budu neustále hrabat v tom, co se stalo.“

Co sis to udělala se životem?

Vohralíková v rozhovoru také popisuje, jak začínala svou službu v nejvyšším státním úřadu: „Na začátku jsem vůbec neměla čas přemýšlet o tom, co mám čekat. Skočila jsem do toho rovnýma nohama, protože v únoru jsem ještě vedla kancelář Senátu. Zároveň jsem připravovala inauguraci, což byla neuvěřitelná jízda. Poprvé jsem si uvědomila, co se mi přihodilo, až v noci po inauguraci. Všichni už odešli, šla jsem se do kanceláře převléknout, dívala jsem se z okna na město a říkala si: Bože, to je taková krása. A hned proti tomu mě napadlo: Co sis to udělala se životem? A trochu se mi rozklepala kolena.“

Podřízení, ale kolegové

Ačkoliv své nejbližší spolupracovníky si prezident Petr Pavel vybíral sám, všichni ředitelé odborů jí funkčně podléhají. „Samozřejmě je ale nebudu nutit, aby mi reportovali o každé schůzce, kterou budou s panem prezidentem mít. Všichni jsou vyzrálé osobnosti a já už mám také něco za sebou na to, abych aplikovala mikromanagement. Pan prezident mi vždycky řekl, že má někoho v hledáčku, abych se na něj podívala, pohovořila s ním a pak řekla svůj názor. Vždycky jsme se dohodli. Pánové Zajíček, Pernický a Lebeda jsou velmi zkušení ředitelé, kteří naskočili do svých agend a dělají to skvěle. Věřím, že nám to bude fungovat,“ prohlásila.

Budoucí kancléřka Jana Vohralíková: Mynář působil jako celebrita, to je špatně

Co to znamená? „Fungovat pro mě znamená, že znají státní správu i okolní svět a budou hledat cesty, jak je v rámci daných pravidel možné dojít co nejdál. Moje mise je vytvořit efektivní úřad, o němž si všichni budou říkat: Když to jde na Hradě, může to jít také u nás.“

