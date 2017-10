Janeček musí před vládu, má osvětlit užívání zajišťovacích příkazů

Šéf finanční správy Martin Janeček a náměstkyně ministra financí Alena Schillerová budou na zasedání vlády 6. listopadu kabinetu vysvětlovat okolnosti používání zajišťovacích příkazů.

Kabinet jejich pozvání schválil po žádosti ministra zahraničí a místopředsedy ČSSD Lubomíra Zaorálka. Zaorálek před víkendovými volbami ještě jako volební lídr ČSSD žádal Janečkovo odvolání. Dnes řekl, že nechá nejdříve věc vyšetřit ministerstvem financí. Další postup oznámí až po slyšení Janečka a Schillerové.

"Ministerstvo financí musí věci vyšetřit, není možné to zamést pod koberec," uvedl Zaorálek. Zopakoval, že zajišťovací příkazy mohou být zneužívány. "Možná tu probíhá praxe, která je nebezpečná, byla by ohrožením státního státu. Pokud úředníci někoho popraví a pak na to nejsou důkazy, tím může vzniknout i škoda státu," uvedl.

Ministři hnutí ANO a KDU-ČSL se podle vyjádření z dopoledne staví k návrhu na odvolání Janečka a Schillerové skepticky. Podle nich nebyly naplněny podmínky, které pro odvolání obou vyžaduje služební zákon.

Zaorálek v předvolebním týdnu řekl, že chce vyzvat vládu k odvolání Janečka a Schillerové kvůli údajnému zneužití zajišťovacích příkazů k likvidaci firem. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) to označil za předvolební kampaň a požádal o prověření reportáží, ze kterých Zaorálek vycházel, ministerstvem vnitra kvůli podezření z šíření dezinformací.

Dnes ráno Pilný uvedl, že případné odvolání obou úředníků je sdílená kompetence státního tajemníka a ministra financí. Vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) označil Zaorálkův návrh za nesmyslný.

Zaorálek vycházel z reportáže serveru Seznam Zprávy. Ta obsahovala příběhy, jež podle Zaorálka dokládají, že v době, kdy ministerstvo financí vedl předseda hnutí ANO a vítěz víkendových sněmovních voleb Andrej Babiš, byly prostřednictvím zajišťovacích příkazů zlikvidovány firmy nevyhovující lidem kolem holdingu Agrofert, který Babiš donedávna vlastnil.

O používání zajišťovacích příkazů jednal rozpočtový výbor minulé Sněmovny v druhé polovině září. Poslanci se usnesli, že finanční správa by měla využívat zajišťovací příkazy jen výjimečně a posuzovat jejich dopad na podnikatele.