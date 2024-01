O menopauze se spíše mlčí. Řada žen se za ni stydí a tiše ji protrpí. Nepříjemné návaly horka, migrény, silné bušení srdce a úzkosti řeší v ústraní. Ironické poznámky a posměšky okolí v nich vyvolávají předsudky a méněcennost. Kvůli neplodnosti ztrácí na přitažlivosti. Přestávají být žádané na pracovním trhu. Pojďme se na toto období podívat jako na cestu k moudrosti.

Menopauza jako období (ne)viditelnosti | Audio: Deník/Bohumila Čiháková

Jak získat sebevědomí, proč je dobré mít tyto zralé ženy ve firmě a kde je prvopočátek toho, jak krize nebo nelehké období překonávat. I o tom si v podcastu povídáme s koučkou a lektorkou profesního a osobního rozvoje Jankou Chudlíkovou, která pomáhá lidem zlepšit život a zastává názor, že našim hlavním celoživotním úkolem je zmoudřet.

Mluvit, vysvětlovat a vzdělávat. Podle Kamily Nouzové by měli i gynekologové připravit ženy na období menopauzy. Více v rozhovoru:

Vaginální suchost ženy trápí, ale řešit ji nechtějí, říká gynekoložka Nouzová

Otázkou je, jestli vůbec zmoudřet chceme a umíme. „Já si myslím, že někteří lidé nezmoudří nikdy a tím životem jen tak prochází. Říkám tomu, že přijímají potravu, vylučují potravu a čekají na smrt. Zmoudření většinou přichází s nějakou těžkou situací nebo ranou, kdy se cítíme být na dně. Ale ne každý se rozhodne změnit vlastní chování a vzorce myšlení, které nás do takového stavu dovedly. Mnoho lidí i v zátěžových situacích zůstává nadále v roli oběti, stěžuje si, lituje se a čeká, že se něco okolo změní. Někteří to však konečně vezmou jako výzvu ke změně sebe sama a přesunou se do role tvůrce. Každý z nás si v jakékoli situaci může vybrat, jak se ke všemu, co ho potká, postaví. V tom máme absolutní svobodu všichni – bez ohledu na okolnosti. Jen musíme vzít zodpovědnost za sebe do svých rukou. Zmoudření souvisí podle mě s dospěním a dospělost není číslovka na kontě věku,“ vysvětluje koučka.

A co je to ta dospělost? „Dospělost je schopnost transformovat se z malého dítěte se všemi různými bebíčky, možná někdy i traumaty, rozloučit se s nimi a uvědomit si, kdo vlastně opravdu jsem a kdo chci být,“ uzavírá Janka Chudlíková.

Jaké změny z níže uvedených možností jste v období menopauzy prožila či vnímala nejintenzivněji? Zapojte se do ankety Deníku:



Nahrává se anketa …

Kdy si uvědomila, kým chce být, a kdy zmoudřela zpovídaná lektorka Janka Chudlíková, si můžete poslechnout v pátečním podcastu O životě zblízka, kde vám Janka ještě poradí, jak nalézt sebehodnotu, vysvětlí vám, proč je důležité opustit ve zralém věku roli poslušné holčičky a manželky i to, že v době menopauzy a následné fázi života není samota vůbec špatná. Naopak. Může to být odrazový můstek k novému začátku.