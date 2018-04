Janoušek do vězení znovu nenastoupí. Ohrozilo by ho to na životě, tvrdí znalci

Do všech provozoven Ovocného Světozoru přijmeme na plný úvazek cukráře/ky

Gastronomie - Kuchař - pomocný kuchař/ka 30 000 Kč

Kuchař - pomocný kuchař/ka. Získáte zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v restauraci Best Burger Kitchen. V restauraci, ve které se snažíme dělat ty nejlepší burgery. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. viz kontakt níže. Těšíme se na Vás. Best Burger Kitchen