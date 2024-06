„Domov mi poskytl zázemí a prostředky, abych měl šanci vybudovat sám sebe. A taky jsem se podíval k moři, to by se mi s rodinou nikdy nestalo,“ konstatuje spokojeně.

Své nezávislé umělecké projekty představil v New Yorku nebo v Japonsku. Vystupuje také v Divadle U Hasičů nebo s uměleckou skupinou Techtle Mechtle s prvky travesty show. „Je trochu paradox, že člověk má HAMU a pak si musí takto přivydělávat, ale kluci to mají kvalitně udělané, tak proč ne,“ komentuje své angažmá.

Klade si na sebe velké nároky, aby jeho život byl určitě lepší než ten doma. „Bojím se, že selžu, že udělám chybný krok, neuživím se a budu muset dělat něco, co mě nebaví. Chybí mi podpora rodiny, nesu si tak mnohem větší tíhu,“ vysvětluje. S biologickou maminkou je v kontaktu, s otcem ne.

Odchodu z dětského domova a osamostatnění se hodně obával. Krok do neznáma se ale vydařil a dnes už na něj hledí pozitivně: „Dokázal jsem si, že zvládnu spolehnout se sám na sebe. Člověk aspoň zjistí, jak hodně je silný,“ uzavírá.

Z děcáku do života

V Česku žije zhruba 5600 lidí ve věku 18 až 26 let, kteří absolvují přechod z dětského domova do samostatného života. Nezvládne ho zhruba čtvrtina dětí. Podle odhadů ekonoma Aleše Roda z Centra ekonomických a tržních analýz to stát stojí kolem 380 milionů korun ročně. Na náročné výzvy zůstávají sami, nemají rodinné zázemí, které by je podrželo. Jak to zvládají? Jejich příběhy začíná mapovat Deník.cz ve spolupráci s projektem Neviditelní ve svém novém seriálu.