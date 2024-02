Od konce Vánoc uplynulo jen pár týdnů a je tu další období, kdy žáci opustí školní lavice. Tento týden začaly jarní prázdniny v prvních regionech Česka, postupně si týdenní pauzu od vyučování dají děti až do druhé poloviny března. V přehledu Deníku se dočtete nejen o tom, kdy jsou prázdniny u vás, ale i jaké možnosti rodiče mají k vyplnění volného času dětí.

Kam s dětmi o jarních prázdninách? Krkonoše se těší přízni lyžařů dodnes. | Foto: Deník/Michal Fanta

Kdy a kde prázdniny budou?

Tento týden, tedy od 5. února, začalo týdenní volno pro školy jak v Čechách, tak i na Moravě a Slezsku. V pondělí do lavic nezasedli žáci v Blansku, Brně, Břeclavi, ale také v Karviné, Lounech či Tachově. Poslední týden jarních prázdnin na letošek vychází od 11. do 17. března, kdy se volno přesune například do Benešova, Rokycan či Českého Krumlova.

Termíny jarních prázdnin podle okresů: 5. 2. – 11. 2. 2024

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná. 12. 2. - 18. 2. 2024

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek. Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. 19. 2. - 25. 2. 2024

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 26. 2. – 3. 3. 2024

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 4. 3. – 10. 3. 2024

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 11. 3. – 17. 3. 2024

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov Zdroj: MŠMT ČR

Proč jsou „jarňáky“ v regionech v různou dobu?

Jarní prázdniny zavedlo ministerstvo školství tehdejšího Československa poprvé ve školním roce 1953/1954. Kvůli ubytovací kapacitě, kdy se počítá, že volno využijí rodiče pro zimní radovánky na horách, se rozdělují do šesti turnusů. Datum pro jednotlivé oblasti se každý rok posouvá.

„Jarní prázdniny jsou rozvrženy do období mezi pololetními prázdninami a Velikonocemi tak, aby se postupně vystřídali žáci škol a školská zařízení ve všech krajích a aby pokud možno nedocházelo ke kalamitním situacím v dopravě a v rekreačních zařízeních,“ uvedlo ministerstvo školství v roce 2002, kdy upravilo vyhlášku z roku 1991.

Kdo prázdniny vyhlašuje?

Tuto kompetenci má pouze ministerstvo školství, které oznamuje termíny dokonce s několikaletým předstihem. V roce 2025 odstartují prvním turnusem 3. února, ten poslední začne 10. března. V roce 2026 je začátek jarních prázdnin v pondělí 2. února. V posledním regionu datum připadá na 9. března.

Jak jarní prázdniny využít?

Nabízí se především strávit čas s dětmi na horách. A podle odborníků na cestovní ruch se vyplatí letos zůstat doma v Česku. „Zatímco v Alpách skipasy meziročně podražily o pět až deset procent, dvě třetiny domácích lyžařských středisek udržely loňské ceny skipasů,“ uvedl ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. Lyžařům se doporučuje koupit skipas online, vyjde obvykle levněji. „Může jít o úsporu až třicet procent,“ doplnil Knot.

Pokud se nechystáte na rodinnou dovolenou, ale hledáte spíš možnost, jak zabavit děti během vaší pracovní doby, ideálním řešením jsou příměstské tábory. Místo na nich se ale musí rezervovat většinou několik měsíců dopředu. Prozkoumejte webové stránky středisek volného času a dětí a mládeže.

Jarní prázdniny jsou také ideální čas k návštěvě celoročně otevřených památek, včetně slavných hradů a zámků, jako jsou Karlštejn, Křivoklát, Lednice, Slatiňany či Hluboká nad Vltavou.

Jaké bude počasí?

Bohužel, zimním sportům počasí nakloněné příliš nebude. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by do konce února měly být teploty i nadprůměrné, maximální denní teploty se mají pohybovat okolo sedmi stupňů. Sníh na horách napadne jen ojediněle.

Nabízejí se nějaké slevy a akce?

Provozovatelé zábavních, sportovních i kulturních center obvykle jarní prázdniny využívají pro nastavení různých promo akcí. Například jeden z největších aquaparků v Česku, v Čestlicích u Prahy, nabízí vstupenku pro dítě za jednu korunu. A to po celou dobu jarních prázdnin, nejen těch pražských, až do 17. března.