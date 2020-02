První turnus prázdnin se týká škol v okresech Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava a Jeseník. Další se budou střídat podle harmonogramu stanoveného ministerstvem školství.

Rodiny s dětmi obvykle jezdí o jarních prázdninách na hory, a to jak po Česku tak do zahraničí. Lyžování v Česku ale zatím letošní zimní počasí moc nepřeje. O posledním víkendu provoz lyžařských areálů nepříznivě ovlivnilo oteplení a déšť. Počasí v některých střediscích odpovídalo spíše začínajícímu jaru než vrcholící zimní sezoně a nebylo výjimkou, že se na horách potkávali lyžaři s cyklisty či pěšími turisty. Návštěvnost byla průměrná. Přírodní sníh mnohdy roztál, což nepotěšilo především běžkaře. Provozovatelé doufají v to, že v příštích dnech se ochladí a budou moci znovu zasněžovat.

Následující dny přinesou ochlazení

V příštích dnech by se podle meteorologů mělo ochladit. Dnešní teploty zůstanou podle informací Českého hydrometeorologického ústavu ještě téměř deset stupňů nad dlouhodobým průměrem. Sněžit bude pouze na hřebenech hor a v místech od zhruba 1000 metrů nad mořem. V nížinách bude pršet, a to hlavně v jihozápadní polovině Česka ráno a večer. Jinak se budou objevovat jen místní přeháňky. Zlom nastane v úterý, nejvyšší denní teploty od tří do sedmi stupňů Celsia půjdou naměřit jen dopoledne, během dne pak bude teplota klesat. Noční déšť postupně vystřídají i v nižších polohách četné sněhové přeháňky.

Termíny jarních prázdnin:



3. - 9. února 2020

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník



10. - 16. února 2020

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov



17. - 23. února 2020

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná



24. února - 1. března 2020

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek



2. - 8. března 2020

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín



9. - 15. března 2020

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál



Zdroj: MŠMT