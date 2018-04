Jaro je tady! Kdo zahradě dá, co potřebuje, bude mít úrodu i v mizerném roce

/FOTOGALERIE/ Zkušení pěstitelé vědí, že nastala nejvhodnější doba, aby oživili své záhonky či dali potřebnou péči ovocným stromkům. A tak se na zahrádkách i zahradách ryje, kope, sází, seje a uhrabává… Zahrádkářka Ludmila Müllerová se pěstování zeleniny i ovoce věnuje přes tři desetiletí.

Letos se zima projevila silnými mrazy nejen koncem února, ale i později v březnu. Zahrádkáři tak museli počkat na začátek své sezony o několik dnů déle, než by napovídal kalendář.

„Teď už je ale nejvyšší čas začít s pracemi na zahradě. Kdo zahradě dá, co potřebuje, bude mít úrodu i v mizerném roce,“ říká zahrádkářka Ludmila Müllerová ze Slezské Ostravy, která má svou zahrádku, tedy spíše zahradu, jednak u svého domu a také v nedaleké zahrádkářské kolonii Na Salmě.

Je čtvrtek 5. dubna dopoledne. Otevíráme branku u domku, kde žena, která se zahradničení věnuje několik desetiletí, se svým manželem Walterem nejen bydlí.

„Tak to je ta naše zahrada. Nechybí tu záhony s květinami, políčko na brambory a zeleninu, skleník i ovocné stromy. Vidíte, už kvetou krokusy, ze země se tlačí i tulipány i narcisy,“ říká zahrádkářka, pak se krátce podívá na jasnou oblohu a říká, že sluneční paprsky už ukazují svou sílu.

Když se ptám, jestli si troufá odhadnout, jaká by mohla být letos úroda, nad odpovědí se Ludmila Müllerová dlouho nerozmýšlí: „Mohla by být dobrá, oteplilo se, ptáci už pěkně vyzpěvují, viděla jsem husy i kačeny, vrátili se i čápi. Teď je třeba jen dát zahradě to, co potřebuje, a doufat, že když přijdou později třeba i v květnu mrazíky, budou už jen mírné.“

PORÝT, NASADIT A ZALÉVAT…

Zkušení zahrádkáři vědí, že v těchto dnech je nejvyšší čas, pokud už to nezvládli na podzim, shrabat listí napadané na loňský podzim, porýt půdu, na které budou chtít pěstovat svou budoucí úrodu, a začít chystat záhonky.

„Mrkev, petržel, salát, to vše už se dá sadit. Kedlubny se dají nasadit do pařeniště, já už mám ve skleníku i rajčata, papriky a okurky. Přes noc je zakrývám netkanou textilií, pro jistotu, aby mi nepomrzly. Třeba sazeničky okurek salátovek se dají ochránit před mrazem tak, že je přikryjeme seříznutou plastovou lahví od kofoly. Jen víčko je třeba trochu pootevřít, aby měla sazenička vzduch. Česnek, co jsme vysázeli na podzim, je dobré prokypřit, roste pak rychleji. Sadit se dají už i brambory. Pokud by pomrzly, nic se nestane. Vyraší znovu,“ říká zahrádkářka.

„Kdo má na zahrádce jahody, ten by měl ostříhat špatné listy. Rybíz, maliny i ostružiny a další keře je třeba zkrátit o deset čísel, aby se netlačily nahoru, ale šly do boku a byla dobrá úroda,“ pokračuje v radách zahrádkářka.

POSTŘIKY? TEĎ JSOU NUTNÉ, KDYSI TO ŠLO I BEZ NICH

Jahody je podle Ludmily Müllerové třeba pohnojit vhodnými přípravky, to samé platí pro brambory i další plodiny.

„A také je třeba začít s postřiky. Jablka je třeba poprvé ošetřit proti přezimujícím škůdcům, broskvoně proti kadeřavosti. Proti té je třeba stříkat opakovaně, jinak hrozí, že tato choroba úrodu zničí. Hrušně je třeba ošetřit přípravkem proti rzi hrušňové. Ti, kdo tak neudělají, nemohou počítat s žádnou úrodou. Hodně lidí, kteří mají na zahradách v Ostravě a okolí hrušně, si stýská, že v posledních letech se jim neurodila ani jedna hruška. Podle odborné literatury je rez hrušňová houbová choroba. Její škodlivý výskyt je vázán na lokality s výskytem jalovců či tújí a zároveň i hrušní,“ upozorňuje Ludmila Müllerová.

Jak vysvětluje, v současnosti nemůže pěstitel bez postřiku ovocných stromů, stejně tak i brambor či rajčat i dalších druhů zeleniny proti plísním a dalších chorobám počítat s úrodou.

„Dříve ty postřiky nutné nebyly. Před třiceti lety jsem sbírala okurky a rajčata do konce září a bez postřiku. Žádná plíseň tu nebyla. Čím to je způsobeno? Jediné, co mě napadá, že to má souvislost se stavem životního prostředí. Vzduch, ale asi i voda, která padá jako déšť, to asi budou ty hlavní důvody. Ty plísně se ale šíří všude v republice i okolí, to není jen problém Ostravska a zdejší průmyslové oblasti,“ přidává svůj názor Ludmila Müllerová. A jak na konec našeho povídání prozrazuje, na svých zahrádkách teď bude trávit pět, někdy i více hodin den co den. „Je to práce, kde se nedá moc šturmovat, zahrádka, to je každodenní práce. Mě to ale baví,“ říká Ludmila Müllerová.

K TÉMATU

Která zelenina se snese a která ne?

Chystáte se pustit do zahradničení a chcete nakupovat sazeničky a začít je sázet na záhonky? Zkušení zahrádkáři radí, abyste plodiny sadily s rozvahou.

„Česnek ani cibule se nesmí pěstovat na stejném místě. Když byly jeden rok tady, tak ten následující už je musím dát kousek dál. Na záhonech se nesnesou vedle sebe rajčata a okurky, cibule se nesmí dávat vedle hrachu, rajčata vedle mrkve také nemohou být, musí být vedle petržele. Rajčata naopak mají ráda celer. Fazole nemůžou být s hrachem. Podle česneku, který se sadí už na podzim, se odvíjí, jak na jaře nasadíte další zeleninu. Papriky mohou být vedle okurek, vedle rajčat se dá sadit košťálová zelenina, třeba kapusta, kedluben nebo zelí,“ radí zkušení zahrádkáři.