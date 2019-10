/ROZHOVOR/ Aktuální situaci lesů a možná řešení jejich nepříznivých vyhlídek ve Středočeském kraji přiblížil v rozhovoru expert Hnutí Duha na ochranu lesa laureát prestižní Ceny Josefa Vavrouška Jaromír Bláha. Potvrzuje, že je třeba změny v lesnických postupech a také že problémy způsobuje i okus rostoucích stromků zvěří.

Jaromír Bláha je uznávaný odborník na ochranu přírody, člen Hnutí DUHA a držitel ceny Josefa Vavrouška. | Foto: DENÍK/Šárka Spáčilová

Co je podle vás největším problémem lesů v České republice, potažmo ve Středočeském kraji?

Ve Středočeském kraji, stejně jako na velké části území České republiky, máme rozsáhlé smrkové lesy ohrožené plošným hynutím. Brdy jsou časovanou bombou. Na severní Moravě a Vysočině lidem mizí lesy před očima a zůstávají vytěžené kopce, místo lesů obří holiny. Doplatíme na to, že se tu v minulosti vysázely lesy s převahou smrku na místech, kde by přirozeně nerostl.