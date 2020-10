Škoda lásky. Píseň, která pomohla vyhrát válku a zněla i v seriálu M.A.S.H.

Skladba Jaromíra Vejvody z roku 1927 Škoda lásky patří ve světě zřejmě k nejznámějším českým písním. V řadě zemí dokonce tak zlidověla, že by jejich obyvatelé dali ruku do ohně za to, že je to právě jejich polka.

Jaromír Vejvoda | Foto: Česká televize