Před dvěma roky vyšel v Deníku můj rozhovor s Jaroslavem Baštou. Někteří redakční kolegové si mysleli, že je to chyba. Bašta seděl ve sněmovně za SPD a jeho názory výrazně vybočovaly z mainstreamového koridoru. Viděla jsem to jinak. Bytostně mě zajímalo, jak se z anarchisty, minulým režimem pronásledovaného člověka, chartisty, ministra v Zemanově vládě a diplomata stane člověk, který souzní s tím, jak vidí současný svět Tomio Okamura a s jeho způsobem oslovování voličů.

Poslanec za SPD a bývalý velvyslanec v Moskvě a Kyjevě Jaroslav Bašta | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Jaroslava Baštu jsem znala mnoho let. Po listopadu 1989 se podílel na budování demokratických tajných služeb a předsedal federální lustrační komisi. Už tento fakt je paradoxem. Jeho pozdější stranický a vládní šéf Miloš Zeman vždy vystupoval proti lustračnímu zákonu a špionům. Zpravodajcům nevěřil, sázel na svoji autoritu, politické schopnosti a drsnou rétoriku.

Jaroslav Bašta pohledem redaktorky Deníku Kateřiny Perknerové. Kateřina PerknerováZdroj: Deník

Ničím z toho Jaroslav Bašta nedisponoval. Byl to vlastně plachý muž, který se vyjadřoval složitě, takřka zadrhával, ke stáru špatně slyšel a špatně se fotil, neboť přes brýle se nedíval do objektivu zpříma. Když kandidoval za SPD do sněmovny a poté na prezidenta, Okamura o něm říkal, že byl statečný ve chvíli, kdy ostatní mlčeli, tak ať si ho nikdo nebere do úst. Z pravicového spektra jsem k tomu zaslechla poznámku, že komunisté ho zavřeli a dovolili mu vykonávat jen dělnické profese, neboť i na ně byl příliš velký levičák.

Jisté je, že strávil dva a půl roku v kriminále a svoje názory si tvrdě odskákal. I z toho důvodu je zvláštní, že přijal roli Zemanova muže pro akci Čisté ruce, která neměla s právem nic společného. Byla to jen hra na protikorupční tažení.

Baštovi byly cizí tahy na mocenské šachovnici. Neprohlédl Zemana a už vůbec ne Putina. Ačkoliv byl velvyslancem v Moskvě i Kyjevě. Onoho 28. ledna 2022 mi v interview na dotaz, proč podle něj Vladimir Putin nezaútočí na Ukrajinu, odpověděl: „Co by mu to přineslo?“ Žádné argumenty ho nepřesvědčily. Když o měsíc později Putinova vojska vtrhla na Ukrajinu, byl Jaroslav Bašta zdrcený. Nechápal to. Agresi odsoudil. Jenomže politik by neměl být naivní, byť v tomto případě byl v nedbalkách zastižen skoro celý svět.

Abych se vrátila na začátek, Jaroslav Bašta mi vysvětlil i svou inklinaci k SPD. Co ho vedlo ke kandidatuře za tuto stranu? „To, co se obecně děje. Například na pořadu sněmovny jsou aktuálně dva zákony, pandemický a o korespondenční volbě. Oba jsou jednoznačným útokem na demokracii.“

Proti EU a za národní stát

Přijetí druhé normy už se Jaroslav Bašta nedožil. Ani voleb do Evropského parlamentu a sestavování nové Evropské komise. Jeho vývoj od levicového aktivisty přes sociálního demokrata až po nacionalistu asi nejlépe dokumentuje pasáž z jeho vystoupení ve sněmovně 22. ledna 2022, v němž zdůvodňoval, proč nebude hlasovat pro důvěru Fialově vládě.

„Záměrně připomínám české národní obrození, protože na nás dnes leží rozhodnutí, jakou cestou se vydá naše společnost a stát, zda se staneme trvalou součástí skomírající Evropské unie, která se prostřednictvím Green Dealu prozelení až do doby kamenné, dobrovolně podlehne populačnímu a náboženskému tlaku svých jižních sousedů a zdvořile během dvou generací vymře, nebo se vydáme svojí osvědčenou historickou cestou a všem navzdory přežijeme a zachováme si svůj stát, jazyk i kulturu. První předpoklad pro tuto základní změnu politického kurzu představuje odstranění stávajících protinárodních politických elit. V tomto ohledu se spoléhám na současnou koalici, která v rekordně krátké době prokázala tak nebývalou kombinaci ideologické zabedněnosti, arogance a nekompetentnosti, že po pravděpodobně předčasném skončení jejího mandátu se Česká republika vydá cestou obnovy národního státu po vzoru Maďarska a Polska.“

Jaroslav Bašta byl původním povoláním archeolog a jakkoli můžeme mít různé názory na jeho životní pouť, sluší se vyslovit přání, ať je mu země lehká.