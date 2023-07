Podle výzkumu PAQ Research až 90 procent školou povinných dětí ukrajinských uprchlíků chodí na českou základní školu, téměř 70 procent předškoláků navštěvuje školku a něco přes polovinu ukrajinských teenagerů studuje střední školu. Jak hodnotíte tato čísla?

Za úspěch považuji čísla na základních školách, mateřské školy mají problém s kapacitou, kterou nelze řešit ze dne na den, takže i tam to je docela vysoké procento. Střední školy jsou specifické tím, že nespadají do režimu povinné školní docházky a k úspěšnému studiu je potřeba dobrá znalost jazyka. Dané procento je pro mě špatná vizitka všech, kteří to mohou ovlivnit. Téměř polovina ukrajinských teenagerů se nám tady pohybuje po republice, aniž by cokoliv dělala a studovala, pokud nejsou online spojeni s nějakou školou na Ukrajině. To zavání potenciálním průšvihem do budoucna.