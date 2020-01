Podle informací serveru Novinky.cz zemřel Kubera v neděli odpoledne v nemocnici v Ústí nad Labem. V nemocnici byl hospitalizován poté, co se mu během cesty do kanceláře udělalo nevolno. Náhlé úmrtí svého předsedy bude Senát řešit na mimořádném jednání organizačního výboru, který byl svolán na úterní ráno.

Online reportáž Zemřel Jaroslav Kubera 20.01. 13:21 Šéfem lázeňských Teplic byl Jaroslav Kubera od roku 1994. Nejdříve jako starosta, poté jako primátor. Přečtěte si o něm článek z našeho Deníku - více ZDE. 20.01. 13:14 Vyjádřila se už i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Jaroslav Kubera byl politik, který říkal vždy to, co si opravdu myslel. Často jsem s ním nesouhlasila, ale jeho autenticita byla hodna obdivu. Je to velká ztráta pro českou politiku.



Upřímnou soustrast rodině. Čest jeho památce. — Markéta Adamová (@market_a) January 20, 2020 20.01. 13:17 "Jsou zprávy, které vás donutí se zastavit, ať děláte, co děláte. Zprava o úmrtí předsedy senátu Jaroslava Kubery, je jednou z nich. Kéž odpočívá v pokoji," poznamenal europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. 20.01. 13:15 Na Kuberu vzpomíná i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. "Zemřel Jaroslav Kubera. Předseda Senátu a dlouholetý starosta a později primátor Teplic. Zcela mimořádná osobnost s obrovským životním nadhledem, na kterou nikdy nezapomenu. Upřímnou soustrast," uvedl na svém facebookovém profilu. Celá on-line reportáž ZDE

„Zemřel Jarda Kubera. Úžasný člověk, můj velký učitel. Brečím a nejde to zastavit,“ napsal na twitteru předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

Zemřel Jarda Kubera. Úžasný člověk, můj velký učitel. Brečím a nejde to zastavit. — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) January 20, 2020

„Bohužel je to pravda. Náhlá nevolnost, to je všechno, co vím. Výsledek je ale bohužel takový, že Jaroslav Kubera zemřel,“ potvrdil pro server iRozhlas.cz předseda ODS Petr Fiala.

Byl velký obhájcem svobody a zdravého rozumu a především slušný a poctivý člověk. Je mi to velmi líto, mé myšlenky jsou s jeho rodinou a blízkými. Jaroslav nám všem bude chybět. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 20, 2020

„Je to šokující, já jsem zprávu neoficiálně dostal během dopoledne. Nechtěl jsem tomu věřit. Je to obrovský šok, protože na pana Kuberu jsem se ještě včera večer díval v televizi, byl na kongresu. Musím říct, že je to člověk, kterého jsem měl rád. Měli jsme dobrý vztah. My jsme si rozuměli. Byl neskutečně vtipný,“ uvedl podle České televize premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle předsedy české vlády záleží zejména na přání rodiny, zda bude mít Kubera státní pohřeb. "Podle toho to pak vláda určitě projedná," dodal Babiš.

Rodák z Loun dlouhá léta patřil k nejvýraznějším členům ODS, do níž vstoupil v roce 1992. V roce 1994 byl poprvé zvolen starostou Teplic, ve funkci primátora byl až do loňských voleb. Někteří spolustraníci o něm dokonce uvažovali jako o možném kandidátovi na funkci prezidenta republiky, sám Kubera však kandidaturu odmítl.

Do Senátu byl Kubera poprvé zvolen v roce 2000, funkci následně vždy obhájil. Po volbách v roce 2016 byl zvolen místopředsedou Senátu, o dva roky později předsedou horní komory.

Reakce dalších politiků na úmrtí Jaroslava Kubery: