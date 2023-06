Jaroslav kromě toho chodil i na soukromé doučování – několik českých studentů mu pomáhalo s češtinou , on jim zase s matematikou, v níž je mimořádně dobrý. Pročetl také všechny učebnice češtiny od sedmé až do deváté třídy. „Naučil jsem se opravdu všechno – vyjmenovaná slova, stavbu věty, slovní druhy, kde se píšou čárky. Kdybyste měla zájem, mohl bych vám o tom vyprávět dlouhé hodiny,“ říká plynulou češtinou, jen občas se špatnou koncovkou.

Za svým snem si cílevědomě šel. Přihlásil se nejprve do Adaptačního centra Paměti národa , po prázdninách pokračoval i studiem v jejich nultém ročníku. Zde se s dalšími ukrajinskými teenagery zdokonaloval v češtině a připravoval se na přijímačky. Dělal i spoustu věcí nad rámec kurzu. „Já už jsem z něj byla zoufalá. Vždy jsem sehnala nové testy z matematiky, ale on je měl do příště zase všechny vyplněné. Bezradně jsem se ho ptala: Co budeme dělat dál?“ usmívá se Kristina, ukrajinská učitelka matematiky v Adaptačním centru, jež do Česka utekla ze Záporoží.

„Před válkou jsem měl skvělý život. Chtěl jsem se hodně učit, hodně jsem hrál na kytaru, to byl můj největší koníček. Díky tomu jsem si i přivydělával, učil jsem na kytaru devítiletého chlapce. Celá moje rodina si v Charkově žila dobře, rodiče měli dobrou práci,“ vzpomíná šestnáctiletý Jaroslav. Před ruskou invazí utekl s maminkou a sestrou za svými příbuznými do Prahy. Chtěl zde vystudovat technický obor a usadit se tu.

Vytvořil si také mnohastránkový slovník s nejrůznějšími slovíčky, které by mohl u pohovoru uplatnit. Na přijímačkách nakonec dostal z matematiky úctyhodných 42 bodů z padesáti. „A to si ještě náš odvážný Jaroslav nechal dát zadání v češtině, i když ho mohl mít v ukrajinštině,“ popisuje ředitelka Adaptačního centra Dominika Kopčiková.

Čeština? Problém

Místo cermatovského testu z češtiny si každá škola mohla pro ukrajinské uchazeče připravit vlastní test, popřípadě pohovor, v němž by si ověřila znalost jazyka. Jaroslav se setkal během prvního a druhého kola přijímacího řízení s nejrůznějšími přístupy. „Většinou to ale bylo nastavené tak, že Ukrajinci neměli moc šanci,“ tvrdí. Někde prý dostal za test dvacet bodů z padesáti. Jinde absolvoval ústní pohovor a odpovídal na otázky, třeba k článku o úklidu pražského nábřeží. „Odpověděl jsem na dvanáct otázek z patnácti, ale stejně mi řekli, že mám špatný slovosled a chybné koncovky, takže jsem neprošel,“ vypráví.

Ukrajinští teenageři Jaroslav (vlevo), Anhelina a Vadim.Zdroj: Deník/Zuzana Hronová

Nejvíc ho překvapily přijímačky na Střední průmyslové škole strojní v Praze. Nejprve měl napsat něco o sobě, pak šel na pohovor, kde se měl představit a říct, co dělá ve volném čase. Doplňoval také písmena ve slovech na lístečku. „Nakonec mi řekli, abych jim vyjmenoval slovní druhy. To proto, že jsem v textu o sobě psal, že mě baví česká gramatika,“ líčí. Při jeho poctivé snaze co nejlépe splnit všechny úkoly ho zarazilo, že mu dali nula bodů. „Vidíte? 42 z matiky, z češtiny nula. A tady v těch výsledcích mají nulu z češtiny ještě u dvou lidí,“ ukazuje na výsledkové listině pražské průmyslovky. „Ani jeden bod z češtiny, to je zvláštní,“ dodává.

Ředitel Střední průmyslové školy strojní v Praze Miroslav Žilka na dotaz Deníku sdělil, že jim správní řád neumožňuje poskytovat jakékoli informace o průběhu a výsledcích přijímacího řízení u uchazečů nikomu jinému než jim samotným či v případě jejich nezletilosti také jejich zákonným zástupcům. „Jsou-li jakékoli pochybnosti o legálnosti průběhu přijímacího řízení, má uchazeč k dispozici velmi efektivní nástroje přezkumu toho, zda škola postupovala v souladu se zákonem. Žádné jiné informace týkající se průběhu a výsledků přijímacího řízení nelze veřejnosti, a tedy ani médiím, poskytnout,“ vysvětluje Žilka.

Ukrajinský mladík neskrývá rozčarování. „Podal jsem desítky přihlášek, chodil na nejrůznější pohovory. Dal jsem do toho všechno. Jsem vyčerpaný a taky zklamaný,“ souká ze sebe Jaroslav. „Nevím, co dál,“ dodává. Po našem setkání ale nakonec přece jen dostává vytouženou zprávu: Právě ho ve druhém kole přijali na jednu pražskou školu na obor s maturitou. „Tak všechno to úsilí přece jen nebylo na nic,“ oddechne si.