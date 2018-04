Jasné vítězství Orbána? Hamáček triumf uvítal. Gazdík má pochybnosti

Maďarský premiér Viktor Orbán dosáhl v parlamentních volbách výrazného vítězství, shodují se české strany. Podle ČSSD dává silný mandát Orbánovi příležitost působit konstruktivně ve střední Evropě i v Evropské unii. TOP 09 neočekává, že by se kurz Maďarska v zahraniční politice změnil. Podle hnutí Starostové a nezávislí (STAN) výsledek maďarských voleb ukazuje, že ve střední Evropě je poptávka po vládě silné ruky.

"Vítězi je třeba poblahopřát, je to velmi silný mandát. Pro Viktora Orbána to představuje i velkou odpovědnost do budoucna. Osobně se domnívám, že má díky takto silnému mandátu příležitost zklidnit emoce po vypjaté volební kampani. Silný mandát je také šancí ukázat, že Maďarsko bude konstruktivně působit jak ve střední Evropě, tak v rámci EU," napsal ČTK předseda ČSSD Jan Hamáček.

Ocenil i skutečnost, že radikálně nacionalistické Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik) nedosáhlo na výsledek, který mu slibovaly průzkumy.

Orbánovi a jeho straně Fidesz gratuloval i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. "Těším se na další spolupráci v rámci Evropské lidové strany, v níž KDU-ČSL sdílí s Fidesz řadu názorů, například pokud jde o odmítání povinných migračních kvót a jejich spojování s čerpáním evropských fondů, nutnost řešit problém migrace primárně mimo Evropskou unii či obranu hodnot evropské křesťanské civilizace a národní kultury," uvedl.

"Je třeba říci, že to je úctyhodný výsledek, kterého premiér Orbán už potřetí za sebou v maďarských parlamentních volbách dosáhl," řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Podle něj straně Fidesz k získání ústavní většiny v parlamentu pomohla dobrá hospodářská situace, populistická kampaň i rozdrobená levicová opozice bez výrazných lídrů.

Gratuluji Viktorovi Orbánovi k jeho přesvědčivému vítězství ve včerejších volbách. Těším se na další spolupráci s budoucí novou vládou ve Visegradské skupině, v rámci EU i na bilaterální úrovni. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 9. dubna 2018

Pospíšil neočekává změnu v zahraniční politice Maďarska. "Orbánova strana je člen Evropské lidové strany, na evropské úrovni se chovají proevropsky. Předpokládám, že jejich politika se tam v tuto chvíli měnit nebude a předpokládám, že stejně se budou chovat i v rámci Visegradu," řekl.

"Viktor Orbán zpochybňuje koncept liberální demokracie, takže ústavní většina není asi dobrý signál. Ale taková je vůle maďarských voličů. Jen se mi zdá, že ve střední Evropě sílí poptávka po vládách silné ruky, i za cenu ztráty částí občanských svobod," napsal ČTK předseda STAN Petr Gazdík.

Vítězství Orbána se očekávalo, otázkou bylo, zda dosáhne v parlamentu na dvoutřetinovou ústavní většinu. Po sečtení 98,5 procenta hlasů má Fidesz 133 křesel ze 199, což je těsně nad hranicí ústavní většiny.