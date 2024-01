Chůze po čáře na silnici, stání na jedné noze či pokládání si prstů na nos. I tak se v některých státech kontroluje, zda řidič nepožil před jízdou alkohol. Američtí vědci nedávno přišli s myšlenkou využít ke kontrole i vybrané jazykolamy. A i když by dopravní psychologové takové postupy, které navíc zbytečně nevytáhnou peníze z kapes daňových poplatníků, rádi na českých silnicích viděli, podle zástupců ministerstva dopravy by to byl krok zpět do minulosti.

Chůze po po čáře na silnici, stání na jedné noze či pokládání si prstů na nos. I tak se v některých státech kontroluje, zda řidič nepožil před jízdou alkohol. Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Hrabal

Tak nám řekněte několikrát za sebou: Strč prst skrz krk. Nenaolejuje-li Julie koleje, naolejuji je já sám? Představa policisty pronášejícího předchozí větu místo obligátní fráze o dechové kontrole působí zatím spíše úsměvně. Jenže právě metodu jazykolamů na přítomnost alkoholu nedávno testovali američtí vědci. Podle nich lze při pozorování výslovnosti odhadnout, zda člověk alkohol požil. A to s 98procentní přesností.

Vědci své poznatky publikovali v odborném časopise Journal of Studies on Alcohol and Drugs. V praxi by taková metoda mohla sloužit nejen v automobilech s elektronickým zámkem, ale i u silničních kontrol. U nich by bylo možné ušetřit peníze daňových poplatníků za použití policejního alkoholtesteru.

V Česku pro odhalení alkoholu v dechu policistům stále slouží právě pouze alkoholtestery. A i když nemají přesné statistiky, kolik ročně provedou zkoušek, vědí, že jen v roce 2022 nakoupili ke svým testerům jednorázové náhubky za bezmála dva a půl milionu korun. „Nakoupili jsme 589 tisíc kusů těchto náhubků v celkové částce 2 411 000 korun,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

I když jeden náhubek vyjde na cirka čtyři koruny, jedna kontrola stojí daleko více. „V případě alkoholu se cena jednoho orientačního testu pohybuje kolem 300 korun. Dražší jsou testy na drogy v řádech několika tisíců korun. A i když nakonec stejně rozhodne krevní rozbor, pokud bychom uměli tuto indikaci povést bez přístrojů, bylo by to šikovné a určitě by to fungovalo i v Česku,“ míní soudní znalec a expert v oblasti lidského faktoru v dopravě Matúš Šucha z Univerzity Palackého v Olomouci.

Odkázal se na fakt, že v zahraničí, například v Německu, Kanadě, Velké Británii či v USA, používají různé orientační testy, například chůzi po čáře či pokyn strefit se prstem na nos a podobně. „Pointa je v zásadě vždy stejná – policista musí být vyškolen. Nejde to dělat jen tak,“ doplnil Šucha.

Policisté ovšem na takové úkony nemají pravomoce. „Řídí se platnou legislativou, kde se o vymýšlení jazykolamů či jiných alternativních praktikách nepíše,“ uvedla mluvčí prezidia Rubášová.

S otázkou, zda by v době velkých úspor státních výdajů k takové praxi nepřistoupilo, Deník oslovil i ministerstvo vnitra. To o změnách neuvažuje. „Policie při detekci alkoholu v dechu nebo v krvi postupuje podle platného zákona. Jiné metody nedokáží přesně určit, nakolik je člověk ovlivněn alkoholem a nezohledňují ani to, že lidé mohou mít určitý hendikep. Na základě takových metod pak policie, respektive správní orgán, nemohou ukládat sankce, včetně zákazu řízení,“ vzkázal mluvčí ministerstva Adam Rőzler.

Podle ministerstva dopravy by takové testy byly návratem do minulosti. „Při silniční kontrole je důležitá přesnost a průkaznost. A protože jsou na to vhodné dostupné digitální technologie, není třeba z tohoto pohledu dělat krok zpět. O změně tak neuvažujeme, není to potřeba,“ řekl mluvčí ministerstva František Jemelka.