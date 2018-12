Jak to vypadá 800 metrů pod zemí, na místě, kde vybuchne metan? Záchranáři se o svých zážitcích moc bavit nechtějí. Proč, je zřejmé – není to nic pro slabé povahy, mnohdy jde jim samotným o život. Velitel zásahu v Dole ČSM, zkušený záchranář Jaroslav Provázek, přesto aspoň naznačil, jak to v dole vypadalo včera.

„Situace stejná jako v obdobných případech: destrukce důlních děl a otevřený požár, teplota taková, že se do míst, kam jsme potřebovali, nedalo vstoupit. Otevřený požár, něco před 200 stupňů Celsia. Ohnivě peklo,“ říká Provázek.

Dodal, že úkolem záchranářů v takové situaci je dojít k poslednímu postiženému. „Jenže když to podmínky na místě nedovolují a je to nebezpečné, nejdeme tam. Navíc, když ze situace vyhodnotíme, že už není koho zachraňovat, musíme dbát na životy záchranářů. Úsek, kde stále hoří metan, je dlouhý několik kilometrů,“ říká Provázek.

Hořet může i několik týdnů

Přispět lze na bankovní účet 1657156389/0800 s variabilním symbolem 20122018, který odpovídá datu neštěstí. "My horníci jsme jedna velká rodina a vždy mezi námi byla velká solidarita. Ti lidé fárali na našich šachtách, je jedno, jestli je to Čech, nebo Polák," uvedl Hájek.

Když to, co včera v dole zažil, popisuje novinářům, není mu úplně nejlíp. Trochu se klepe. Částečně z nervozity z kamer, více ale z únavy, stresem a vyčerpáním. Několik hodin po výbuchu vyprostili čtyři zraněné a jednoho mrtvého horníka.

„Momentálně se snažíme oblast uzavřít, izolovat ji hrázemi a uhasit oheň dusíkem. Než se nám podaří uhasit požár, může to trvat i několik týdnů. Jakmile to půjde, vyrážíme do oblasti, abychom vyprostili těla. Ale to skutečně až v okamžiku, kdy to pro záchranáře bude bezpečné,“ vysvětlil velitel zásahu.

Horník: Jsme jako rodina, je jedno, na které šachtě děláte

Horníci jsou tvrdí chlapi, pro ostré slovo a třeba i ránu nejdou daleko. Jsou ale okamžiky, kdy i takovým tvrďákům ukápne slza. Třeba když jejich kolegové po směně nevyfárají a po nějaké době jejich těla vyvezou na povrch až záchranáři.

Byť je před Vánocemi, horníci smutní. Třináct jejich kolegů z Dolu ČSM nejen, že nebude s rodinami slavit svátky, ale už nikdy nesfárají. „Jsme něco jako rodina, je jedno, na které šachtě pracuje. Smrt kolegy, když jste ho neznali, se vás vždycky dotkne,“ řekl včera pod vrátnicí do závodu ČSD Radomír Bartoň, bývalý horník, který tam přijel zapálit svíčky, aby tak uctil památku mrtvých horníků. „Je to hrozná tragédie, zejména pro jejich rodiny. Když jsem se včera dozvěděl o tom neštěstí, celou noc jsem z toho nespal,“ svěřil se se slzou v oku statný čtyřicátník.

Uplakaně zněl také Dominik Malyjurek, Polák, který také přijel na Důl ČSM zapálit svíčku a pomodlit se za oběti neštěstí. „Na šachtě tady v Česku jsem dělal šest let, pak moji šachtu zavřeli a já si našel jinou práci. A jsem docela rád, nechtěl bych zemřít v podzemí,“ říkal lkavým hlasem. Těžko hledal slova také výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk. „Pracuju v OKD 43 let, ale takovou tragédii jsem nezažil. Hrozně mě to mrzí a chci rodinám obětí vyjádřit nejhlubší soustrast,“ řekl novinářům.