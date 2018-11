Lži a hyenismus, řekl Babiš o kauze svého syna. Přiznal ale, že na Krymu byl

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes při vyjádření pro novináře potvrdil, že jeho syn Andrej byl v minulosti na Krymu a Ukrajině. Pobyt však podle něj byl legální a v žádném případě nešlo o únos. Předseda vlády uvedl, že pro to má dostatek dokumentace. Kritizoval v té souvislosti novináře, kteří rozhovor s jeho synem zveřejnili. Hovořil o hyenismu na osobě trpící schizofrenií a o tom, že celá akce je záměrně načasovaná. Kauzu označil za puč Palermo.

Kvůli kauze je připraven navštívit sněmovní klub ČSSD, na který ho pozval šéf sociální demokracie Jan Hamáček.

Babiš uvedl, že reportáž byla pečlivě načasovaná a zorganizovaná, protože jeho syna žurnalisté navštívili už v polovině října. "Dnes máme 14. listopadu," uvedl. Pořad byl podle něj záměrně vysílán před státním svátkem 17. listopadu, aby se mohly demonstrace proti premiérovi spojit s oslavami. "To není Sarajevo, to je puč Palermo," řekl Babiš.

„Mého syna nikdo neunesl. On byl na Ukrajině, byl i na Krymu. A máme k dispozici dostatek fotodokumentace, které tyto sprosté, odporné lži vyvrátí,“ řekl Babiš. Dodal, že tam jeho syn byl legálně.

Všechno je lež

Premiér uvedl, že jeho syn byl hospitalizován v červenci roku 2015 poté, co ho našla policie na dálnici. „17. července 2015 mi volala Policie ČR, že našli mého syna v autě na dálnici D1, kde vykládal neskutečné věci. A na základě toho ho převezli na psychiatrickou léčebnu do Havlíčkova Brodu. Já jsem následně poprosil o převoz do Národního ústavu duševního zdraví, kde jsem se seznámil s ošetřující doktorkou Protopopovou. Všechny konstrukce, které někdo vymýšlí, jsou znovu lež,“ uvedl Babiš. Její manžel podle vyjádření Babiše mladšího ho unesl na Krym.

Předseda vlády vyslovil domněnku, že načasování kauzy bylo předem připravené, dopředu podle něj byli informováni i opoziční politici. Podivoval se v souvislosti se skrytou kamerou i nad výbavou novinářů, která podle něj naznačuje, že by za ní mohli stát bývalí či současní zaměstnanci rozvědky.

Pozastavil se také nad tím, odkud novináři získali informace o bydlišti jeho syna. "Nevím, jestli si uvědomujete, že kauza Čapí hnízdo je živý spis," řekl a naznačil, že z něj informace unikají.

Neohlášenou návštěvu novinářů ve Švýcarsku označil za hyenismus. „Pokud někdo přijde do bytu a zneužije člověka, který má schizofrenii…Nastudujte si, co to je schizofrenie,” řekl premiér.

Dodal, že se k případu vyjádří "v jedné televizi" v neděli večer.