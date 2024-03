Jejich revírem jsou dálnice, čerpací stanice, lihovary i obchody. Jsou to pracovníci Celní správy, kteří už osm let využívají k potírání nešvarů spojených s daňovými úniky služby mobilní laboratoře. Její vybavení, které je k dispozici 24 hodin denně sedm dní v týdnu, je v Evropě ojedinělé. „Radši budeme mluvit o Evropě, ale pokud je mi známo, takto vybavenou pojízdnou laboratoř nemají nikde na světě,“ říká u dvanáctitunového pomocníka Michal Vosáhlo z Celní správy.

Jak vypadá práce v pojízdné laboratoři. | Video: Deník/Petr Vaňous

Pondělní dopoledne na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu prakticky ničím nevybočuje. Vozy si to po autostrádě sviští za svým cílem a jen málo řidičů zaregistruje, že u jednoho ze sjezdů stojí nenápadná šedá octavia. Teprve když se její posádce v zorném poli objeví nákladní auto s cisternou, jako mávnutím kouzelného proutku se vepředu i vzadu rozzáří v kapotě ukryté majáky a na zadním okně se rozbliká nápis – CELNÍ SPRÁVA – NÁSLEDUJ MĚ.

Ťukanec na parkovišti? Někdy pomůže prevence, jindy moderní technologie:

Drama na parkovišti: nehody, hádky, škody a co dělat, když viník zmizí

Dálnice D11 se totiž v pondělí stává místem namátkové kontroly zaměřené na náklaďáky s cisternami a jejich obsah. Vytipované cisterny po rozblikání světel „doprovodného“ celního vozidla zamíří k nedaleké benzinové pumpě, kde na ně už čeká mobilní laboratoř. Ta zvenku klame tělem. Na první pohled ji od jiných podobných náklaďáků odlišuje jen nápis Celní správa. Vnitřek je však prošpikován nejmodernějšími měřicími přístroji, nad kterými zaplesá srdce každého, kdo si v dětství hrál s Malým chemikem.

Pomocník v terénu

„Je to naše mobilní laboratoř. Její vznik se vztahuje nejenom ke kauzám s lehkými topnými oleji a metanolové aféře,“ říká u vozu, který má na výšku čtyři a na délku jedenáct metrů, vedoucí referátu podpory Dohledových činností Celní správy České republiky Michal Vosáhlo. Jeho slova pomalinku zanikají ve zvuku právě přijíždějící cisterny, kterou celníci směřují k zádi automobilu, kde za zavřenými dveřmi číhá odběrová soustava. Tedy pomyslné ledviny laboratoře. Odtud pak část tekutin z testovaného vozu putuje do „mozku“ auta, tedy do samotné laboratoře.

„Abychom zajistili relevantní vzorek, neodčerpáváme minerální oleje pouze z potrubí, které může být zaneseno po předchozím plnění či vyprazdňování. Z cisterny přečerpáme kolem 200 litrů, z nichž použijeme pro následnou analýzu zhruba půl až jeden litr a zbytek vrátíme zpět na své původní místo,“ osvětluje za celníky další postup referentka mobilní laboratoře Lucie Pušová. Účelem je ověření, zda kontrolovaný vzorek odpovídá normám a sazebnímu zařazení, od kterých se odvíjí výše spotřební daně.

Sledují kvalitu paliv a lihovin

Samotné přečerpávání látek z cisterny do laboratorních nádob trvá přibližně pět minut. Poté se část přelije do připravených vzorkových lahví, které putují do laboratoře. „Vedle paliv a olejů se soustředíme i na lihoviny. U převážené pivní mladiny například dokážeme určit, zda auto opravdu převáží dvanáctku, jedenáctku či nějaký speciál. U alkoholu měříme jeho množství a také obsah denaturantů. U minerálních olejů, tedy hlavně nafty a benzinu, sledujeme hustotu, bod vzplanutí či oktanové číslo. U nafty pak navíc množství síry. U benzinu olova,“ popisuje u měřicích přístrojů Pušová.

Samotný laboratorní test trvá přibližně patnáct až dvacet minut. „A jako u všeho, nejhorší je administrativa. Ta nám zabere ze všeho nejvíce. Jedno auto tak na kontrole stráví zhruba hodinu,“ líčí Pušová. Hodinu si musel počkat i řidič, kterého právě Pušová kontrolovala. Nutno podotknout, že vše, co deklaroval, bylo v pořádku.

Celníci loni odhalili rekordní počet černých pálenek. Destiláty, které pochází z domácí černé výroby, představují asi desetinu trhu:

Český trh zaplavují černé destiláty. Palírníci se obávají nové metanolové aféry

A jaké jsou nejčastější prohřešky? „U nafty se setkáváme s tím, že je namíchána s těžším olejem nebo příměsemi tak, aby toho měl víc, ale motor auta to ještě zchroustal. Nebo se někdo vyhýbá spotřební dani tím, že přizná jen půlku toho, co ve skutečnosti vyrobí,“ říká Pušová.

S mobilní laboratoří, která brázdí celou Českou republiku, se lidé nemusí setkat pouze na silnicích a dálnicích. Revír laboratoře je totiž mnohem širší a zahrnuje i hraniční přechody, zemědělská družstva, čerpací stanice dopravců nebo výrobny alkoholu, průmyslové areály či hospody.