Menšinová vláda ANO a ČSSD: komunisté budou kontrolovat státní firmy, píše Právo

Zubní lékaři. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 44256 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Přijmeme spolehlivého a šikovného zbního lékaře/řku do mladého a přátelského týmu., Tel. kontakt Po 18 hod.. Pracoviště: Family dental care s.r.o. - 004 bludovická, Bludovická, č.p. 396, 199 00 Praha 99. Informace: Tetiana Ridchenko, +420 774 164 605.

Informační technologie - Informační technologie Programátor 65 535 Kč

Vývojáři softwaru Application vývojář/ka C# .NET. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 80000 kč, mzda max. 90000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: ZamK, Pracoviště: Ostrava, Praha, Kontakt: osobně na adrese Obvodová 1011/18, Vratimov nebo emailem, příp. telefonicky v pracovní dny od 9:00 do 13:00 hod. , , Nutná znalost: C# .NET, Vhodná znalost: MS-SQL, T-SQL, TFS , Anglický jazyk, , Zaměstnanecké výhody: prémie, cestovní náhrady. Pracoviště: Crux consulting, s.r.o., ostrava, praha, . Informace: Katarzyna Niedobová, +420 597 829 990.