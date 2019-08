KSČM bude dál jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o podobě státního rozpočtu na příští rok. Novinářům to řekl předseda strany Vojtěch Filip po jednání s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech. Komunisté usilují o to, aby se schodek snížil na 30 miliard korun z plánovaných 40 miliard, premiér Andrej Babiš (ANO) ale dnes řekl, že k tomu nevidí důvod. Po Filipovi dorazila do Lán také Schillerová, prezidenta seznámila s vývojem vyjednávání o rozpočtu.

Vostrá novinářům řekla, že nechce nic předjímat před závěrečným jednáním se Schillerovou, které se uskuteční příští středu. "Bylo by špatné prozrazovat taktiku, mám dvě varianty, jak by se to dalo řešit," uvedla. Doufá v nalezení kompromisního řešení, ustoupit by podle ní měly obě strany.