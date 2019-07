Kandidát ČSSD na ministra kultury Michal Šmarda by uvítal, kdyby se více než měsíční spor kolem jeho výměny za stávajícího ministra Antonína Staňka (ČSSD) dočkal rozuzlení. Úvahy médií o tom, že by mohl nastoupit na jiný resort nebo že by ČSSD navrhla místo něj někoho jiného, označil dnes v Poslanecké sněmovně za spekulace. Výměnu ministra, kterou přes měsíc odkládá prezident Miloš Zeman, považuje za jednoduchý administrativní úkon. Starosta by ho podle něj stihl vyřídit za den.

Místopředseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Šmarda předpokládá, že premiér Andrej Babiš (ANO) se na čtvrteční schůzce pokusí přesvědčit Zemana, aby vyhověl jeho návrhu. Považoval by to za ideální řešení aktuální situace. "Nejlepší scénář je, že by pan premiér uspěl se svým návrhem na odvolání a jmenování ministra, jak je to běžné ve všech státech na světě," řekl novinářům. Současné dění podle něj začíná být pro lidi "otrava".