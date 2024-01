Mezinárodní studie odhalila, že evropské děti se oblékají do oblečení, které obsahuje nebezpečné a zakazované perflourované látky, takzvané věčné chemikálie. Nejvyšší koncentrace látek, které mohou narušovat hormonální rovnováhu organismu, ničit orgány a způsobovat rakovinu, odborníci našli v bundách prodávaných v Česku.

Nejvyšší koncentrace látek, které mohou narušovat hormonální rovnováhu organismu, ničit orgány a způsobovat rakovinu, odborníci našli v bundách prodávaných v Česku. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

O studii informovala česká ekologická organizace Arnika, která se na ní podílela. Výzkumníci zakoupili v sedmi zemích Evropy několik desítek softshellových bund a kombinéz a provedli jejich rozbor. Ty české pocházely z obchodů známých prodejců sportovních oděvů. Potvrdila se u nich především vysoká koncentrace kyseliny perfluoroktanové (PFOA), která patří mezi takzvané věčné chemikálie - PFAS.

„Přestože jsme v některých softshellových bundách na českém trhu PFAS očekávali, přítomnost celosvětově zakázaného PFOA a nešťastné prvenství českých bund v žebříčku nejhorších vzorků ve studii nás zaskočilo. PFAS jsou skutečnou hrozbou pro lidské zdraví a životní prostředí,“ uvedla autorka studie Jitka Strachová. Kyselina je kvůli své toxicitě celosvětově zakázána. Celosvětový zákaz specialisté doporučují i v případě další látky, která se v bundách nacházela, perfluorodekanová kyselina (PFDA).

Perfluorované látky mají široké využití a průmyslové firmy s nimi hojně pracují. Jejich hlavní výhodou je, že jsou vodoodpudivé. V textilním průmyslu se využívají například při výrobě Gore-Texu pro nepromokavé oblečení. Jejich problémem je ale ekologická odbouratelnost. V životním prostředí stejně jako v lidském těle vydrží PFAS celá staletí.

Navíc u nich odborníci zkoumají negativní dopady na lidské zdraví. „Podle dosavadních zjištění narušují hormonální rovnováhu organismu, mají neurotoxické účinky, jsou potenciálně karcinogenní a mohou poškozovat vývoj plodu,“ vysvětlila před časem pro Deník mluvčí Státního zdravotnického ústavu Štěpánka Čechová.

Hrozba rakoviny jater, ledvin, prostaty

Rakovinou jsou ohroženy hlavně játra, ledviny a prostata. Do lidského organismu se škodliviny nejčastěji dostávají kontaminací vody či jídla. A je to relativně snadné, protože perfluorované látky se využívají i při výrobě teflonu nebo obalových materiálů. Zejména těch pro fast food.

Využití PFAS pro průmysl regulují limity. Ekologové ale volají po plošném zákazu. V rámci Evropské unie na to naléhají i některé členské státy. Návrh má vzniknout už letos.

Objevují se ale obavy z dopadů na průmysl, včetně toho automobilového. Z věčných chemikálií se totiž vyrábějí i palivové články nebo elektrolity pro autobaterie. Podle Floriana Henkela ze společnosti Cellcentric, společného podniku Daimler Truck a Volvo Group, by to mohlo znamenat, že v Evropě výrobci zcela zmizí a prohloubí se závislost sektoru na dovozu. „Pokud chceme zakázat celou skupinu látek - více než deset tisíc látek - je to asi trochu jako zakázat všechny oleje, ať už olivový nebo motorový,“ řekl Henkel pro Euractiv.

Podle Arniky alternativy ke zmíněným látkám jako impregnaci existují a zákazníci mají výrobce oblečení šanci přimět, aby je přestali používat. „Z vývoje trhů v jednotlivých zemích lze říct, že společnosti prodávající na západoevropských a skandinávských trzích s informovanějšími a uvědomělejšími spotřebiteli, nabízejí více produktů bez PFAS než země s malým tlakem veřejnosti,” doplnila odbornice z organizace Karolína Brabcová.