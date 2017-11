Jedovatý nikotin. E-cigaretou se přiotrávily desítky lidí

/INFOGRAFIKA/ Stačí vypít pouhých padesát mililitrů roztoku. Člověka do pár minut ochromí křeče, postihne zástava dechu a bezvědomí. V případě dítěte může nastat i smrt. Řeč je o koncentrovaném nikotinu z elektronických cigaret. Toxikologické středisko při Všeobecné fakultní nemocnici hlásí, že už se tímto roztokem v Česku přiotrávilo více než devadesát lidí.

„Elektronické cigarety mohou být skutečně krajně nebezpečné,“ potvrzuje profesorka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku při Všeobecné fakultní nemocnici. Toxikologické středisko nemocnice už podle ní řešilo několik desítek případů otrav, větší část z nich přitom tvořily děti. Dvě otravy se týkaly domácích zvířat.

Lidé by si proto měli podle ní dát na své kuřácké potřeby pozor. „Tekuté náplně elektronických cigaret jsou totiž často barevné a mívají vábivou příchuť – voní po nejrůznějším ovoci. To samozřejmě podněcuje zájem dětí, které chtějí všechno probádat a ochutnat,“ varuje profesorka Králíková.

Koncentrovaný nikotin v tekuté podobě se přitom mimořádně rychle a snadno vstřebává. Jakmile ho tedy člověk vypije, do několika minut je zle. „Přicházejí silné křeče a zástava dechu. Člověk může upadnout až do kómatu,“ popisuje účinky silného jedu znalec v oblasti zdravotnictví a toxikologie Jaroslav Zikmund.

PŘÍSNĚJŠÍ DOHLED?

Osobně by proto dohled nad těmito výrobky zpřísnil. „Je pro mě naprosto nepochopitelné a paradoxní, že smrtelnou dávku jednoho z nejhorších jedů koupíte prakticky na každém rohu,“ diví se Zikmund. K otravě podle něj přitom stačí málo – jen několik desítek miligramů tekutého nikotinu.

Jeho apel není ojedinělý. Odborníků, kteří na nebezpečí elektronických cigaret upozorňují, neustále přibývá. Kritické hlasy přitom zaznívají ze všech koutů Evropy. O e-cigarety už se proto začala zajímat i Evropská komise.

Zaměřila se hlavně na zařízení, která se dají opakovaně plnit. Ze studie, kterou zpracovalo evropské Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, totiž vyplynulo, že právě tyto výrobky mohou být pro uživatele nejnebezpečnější.

OHROŽENY I DĚTI

„Celkem 87,3 procenta otrav skutečně souvisí s elektronickými cigaretami, které se dají znovu naplnit,“ konstatuje studie, která zkoumala 277 otrav nikotinem hlášených z osmi členských zemí EU. Téměř čtvrtina otrav si vyžádala dokonce hospitalizaci pacienta, ve třetině případů šlo právě o děti do pěti let.

Evropská komise proto všem členským státům doporučuje, aby začaly elektronické cigarety na trhu hlídat. Hodnoty koncentrace nikotinu by podle ní neměly přesahovat množství stanovené směrnicí o tabákových výrobcích – to znamená více než 20 mililitrů. Neměly by se navíc uchovávat v nádržích větších než 10 mililitrů.

„Členské státy by také měly zvážit regulaci či omezení prodeje takových roztoků či prášků, pokud tak již nečiní. Měly by rovněž pečlivě monitorovat všechna oznámení o otravách a důkazy o zdravotních rizikách, která představují i příchutě těchto výrobků,“ doporučuje ve své zprávě Evropské komise.