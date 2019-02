Ve své tvorbě se Peško zabývá různými druhy písem. „V zásadě rozlišujeme například patkové nebo bezpatkové písmo. To jsou základní kategorie. V každé z nich pak existují tisíce druhů písem,“ vysvětluje Peško.

Každé písmo podle Peška kombinuje jazyk a technologii. „Když se podíváte třeba do historie latinky, tak si uvědomíte, že to, jak písma vypadají, je vždy kombinací těchto dvou složek. Písmo tesané do kamene nejen vypadá, ale je i používáno jinak, než to odlévané nebo to, které dnes vytváříme na počítači,“ vysvětluje designér.

O typografii se Peško začal zajímat na střední škole v Uherském Hradišti při studiu propagačního výtvarnictví. Poté pokračoval ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Nejvíce jej ale ovlivnil pobyt v Nizozemsku. „Tam jsem začal učit a dokonce si otevřel vlastní studio,“ doplňuje Peško.

Chystá výstavu v Belgii

Později založil i digitální písmolijnu, tedy webovou stránku, kde si lidé mohou kupovat jeho typy písem. „Tak jsem se dostal i ke spolupráci s raperem Jay-Z. Koupil si ode mě písmo,“ přibližuje Peško.

Mimo svá písma, na kterých Peško pracuje každý den, se věnuje i nejrůznějším projektům spojeným s grafickým designem – byl například jedním z kurátorů Mezinárodního bienále grafického designu v Brně a v současnosti vyučuje na Royal College of Art v Londýně. „Momentálně také dokončuji úpravu knihy pro slovenskou umělkyni Katarínu Hladekovou a připravuji výstavu v Belgii. Spolupracuji také s PLATO galerií v Ostravě a jednou firmou v Soulu,“ přibližuje své nynější projekty.

Za pár týdnů jej čeká odjezd do italského Urbinu, kde bude vyučovat na tamní univerzitě.