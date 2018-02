Jelen Standa bude žít, jde do prezidentské obory v Lánech

Jelen Standa, který v návštěvnickém centru šumavského národního parku na Kvildě zranil turistu, bude nakonec žít. Vedení parku, které chtělo jelena odstřelit, neboť je podle něj příliš nebezpečný, změnilo názor.

O jeho záchranu usilovaly desítky tisíc lidí z celé republiky. Angažoval se i svaz šumavských obcí a další. Prosby o záchranu vůdce stáda vyslyšel ministr životního prostředí Richard Brabec, na jehož popud skončí zvíře v prezidentské oboře v Lánech.

„Je to taková symbolika, že jelen ze Šumavy bude v lánské oboře u pana prezidenta. Pana ministra to včera napadlo a dnes to zařídil osobně telefonicky,“ řekla v pátek Deníku mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

„Jelen u nás ve výběhu zůstane do doby, než shodí parohy, tedy zřejmě do dubna. Až poté bude převezen do Lán. Po jeho odvozu bude jelenárium ještě upraveno, takže předpokládáme, že pro veřejnost se otevře až v květnu,“ uvedl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.

Vedení NP Šumava si za kauzu „Standa“ vysloužilo tvrdou kritiku, mimo jiné od svazu šumavských obcí. Podle Brabce ale není k odvolání ředitele parku Pavla Hubeného důvod.